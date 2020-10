Quảng Trị: 12 người tử vong và mất tích do mưa lũ

Đến chiều 11-10, toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 6 trường hợp tử vong. Cháu Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 2017), con anh Lê Văn Tỳ (ngụ thôn Câu Hà, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng) khi đang chơi tại sân nhà (sát bờ sông Ô Lâu) thì trượt chân, bị nước cuốn trôi. Ông Lê Hải Ánh (61 tuổi, ngụ thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong) trong lúc đi cất rớ, trượt chân bị nước cuốn trôi. Cháu Hoàng Bảo Lâm (SN 2006, ngụ khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) lúc 13 giờ 40 ngày 10-10 bị chết do đuối nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng kiểm tra kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ và tặng quà đến gia đình ông Hồ Văn Đơ (72 tuổi, ngụ thôn Pa Tầng, xã Đakrông, huyện Đakrông) có nhà sập hoàn toàn do sạt lở đất. Ảnh: Lê An.

Anh Lê Anh Tuấn (SN 1999, ngụ thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) chết do đuối nước vào lúc 17 giờ 10-10. Ông Văn Công Hậu - thuyền viên Tàu Vietship TK 12 chết do bị nạn trên biển (tàu chìm tàu ở khu vực Cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh). Anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1982, ngụ huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) - thuyền viên Tàu Vietship 01 chết do bị nạn trên biển (sóng đánh rơi xuống biển vào tối 10-10 tại khu vực Cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh).

Tỉnh Quảng Trị có 6 người mất tích và chính quyền, các lực lượng, cơ quan chức năng và nhân dân các địa phương đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Anh Phạm Văn Nam (SN 1985) và anh Lê Quang Hùng (SN 1992, ngụ thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) lúc 11 giờ ngày 7-10 chèo đò qua con suối gần hồ thủy điện Rào Quán để đi làm rẫy thì mưa lớn, nước dâng cao khiến đò bị lật nên cả 2 người bị nước cuốn trôi mất tích. Ông Lê Bá Chương (SN 1957, ngụ thôn Cutaka, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) lúc 20 giờ ngày 7-10 trên đường đi về nhà thì bị nước cuốn trôi.

Ông Hồ Văn Phơi (Pả Kỉa, ngụ thôn Cu Dong, xã Húc, huyện Hướng Hóa) lúc 4 giờ 30 ngày 8-10 đi tháo nước ao cá trong vườn nhà thì bị nước cuốn trôi. Anh Trần Văn Hiệu (SN 1976, quê Nghệ An) khoảng 18 giờ 30 ngày 9-10 đang trên đường vận chuyển máy móc từ hồ tôm thuộc xã Vĩnh Lâm (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) về thì bị nước cuốn trôi. Ông Lê Quốc Cường - thuyền viên tàu Vietship TK 12 mất tích trên biển (do mưa lũ, sóng đánh khiến tàu chìm tại khu vực Cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh).

Lượng mưa liên tiếp 5 ngày qua khiến nhiều vùng ở Quảng Trị mênh mông trong biển nước. Lũ trên các sông đều lên nhanh và đạt đỉnh ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, riêng sông Hiếu (tại trạm Thủy văn Đông Hà) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983. Trên địa bàn tỉnh có 39.741 hộ với 122.364 người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị). Ảnh: Lê An.

Vùng đồng bằng, trung du, TP.Đông Hà và các huyện lân cận có nhiều nơi bị ngập nặng; đặc biệt các thôn, xã ở vùng thấp trũng, ven các sông. Các huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông bị ngập nặng khu vực; gây chia cắt ở một số thôn bản, xã; tình trạng sạt lở, ngập lụt ở nhiều vị trí trên các tuyến đường khiến giao thông ách tắc…

Về tài sản, Quảng Trị cũng thiệ thiệt hại rất nặng với 1 nhà sập, 1 nhà bị cuốn trôi; 37 nhà hư hỏng nặng; chìm 3 tàu thuyền, trôi 1 tàu, mắc cạn 2 tàu; hơn 1.400ha diện tích lúa và hoa màu hư hại; hơn 2.100 tấn lương thực bị ướt, cuốn trôi; gần 800ha nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng; gần 300 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều vị trí trên các tuyến đường, cầu, cống, đê kê bị sạt lở, cuốn trôi…

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân