Quang Lê lên tiếng khui bí mật showbiz, Trấn Thành, Sơn Tùng cùng loạt sao nam nghe qua chắc “nhột” lắm đây!

Nhiều ngày nay showbiz Việt căng thẳng hơn bao giờ hết vì loạt sao Vbiz bị tố, cũng như "khẩu chiến" với đồng nghiệp căng đét. Đang yên đang lành, Quang Lê và Phương Mỹ Chi cũng liên tục bị gọi vào cuộc để so sánh trong drama của mẹ nuôi Phi Nhung - con nuôi Hồ Văn Cường.

Giữa lúc nhất cử nhất động của những người trong cuộc đang gây chú ý, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ đăng tải vlog đến thăm nhà Quang Lê và phát hiện ra sự thật gây sốc. Trong lúc tự khai bí mật với đàn em, Quang Lê nhấn mạnh: "Những cái này tôi gọi là bí mật showbiz, ít người biết lắm, giờ tôi mới khui ra bí mật showbiz cho mọi người thấy đấy". Tưởng làng giải trí Việt sắp sóng gió đến nơi nữa rồi nhưng hoá ra bí mật "dở khóc dở cười" mà Quang Lê "vạch trần" khiến dân tình ngã ngửa.

Clip: Bí mật showbiz chấn động mà Quang Lê phanh phui là gì đây? Nghe qua dân tình chắc “xỉu up xỉu down”

Hoá ra, Quang Lê đã đích thân tự khai với Hà Thanh Xuân rằng nam ca sĩ thường đi giày độn để "hack" chiều cao và nhiều sao nam trong showbiz cũng dùng chiêu tương tự. "Anh mua đôi giày này về phải đem ra tiệm để họ làm miếng lót cao bên trong để lên sân khấu nhìn trông được được một chút. Người ta còn đi lót độn giày gấp đôi anh chứ anh đã là gì. Anh tiết lộ luôn cho khán giả biết, Đan Nguyên lên sân khấu còn đi cái gót giày gấp đôi, gấp ba gót giày này, độn cao vút lên, anh Nguyễn Hưng cũng thế, còn chú Thái Châu thì giống tôi", Quang Lê hài hước tự "bắt bài" và tiện "tố" luôn đồng nghiệp.

Bí mật showbiz mà Quang Lê nói chính là các sao nam thường sẽ đi giày độn để hack chiều cao!

Nghe Quang Lê khui ra bí mật sao nam đi giày độn, dân tình phải gọi tên Trấn Thành ngay và luôn vì nam MC thường xuyên bị soi dùng chiêu này để "hack" chiều cao. Không chỉ Trấn Thành mà Đức Phúc, Vũ Khắc Tiệp và thậm chí là Sơn Tùng M-TP nghe đàn anh khai bí mật showbiz này chắc cũng "nhột" lắm đây.

Trấn Thành là sao Việt thường xuyên bị netizen soi đi giày độn để "ăn gian" chiều cao!

Ông Cao Thắng cũng từng bị soi đi giày độn trong đám cưới thế kỷ với Đông Nhi

Đức Phúc và Sơn Tùng cũng nhập hội sao nam đi giày độn

