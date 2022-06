Quang Hải và cuộc sống ngoài sân cỏ ở Pau

Nơi có thời tiết lý tưởng cho Quang Hải

Quang Hải đến Pau FC. Đó là thông tin được khẳng định từ người đại diện và những tờ báo uy tín tại Pháp và Việt Nam. Quang Hải chỉ còn cách Pau FC một cuộc kiểm tra y tế. Bản hợp đồng kéo dài 2 năm cùng điều khoản có thể gia hạn thêm 1 năm nữa sắp sửa đi vào hiệu lực giữa Quang Hải và Pau FC. Mức lương của Quang Hải tại Pau FC có thể dao động từ 200.000 đến 300.000 euro/mùa.

Với khoảng 2-3 năm cùng mức thu nhập như vậy, câu hỏi được đặt ra là Quang Hải sẽ cần thích ứng thế nào với cuộc sống tại Pau. Chính xác là tỉnh Pyrénées-Atlantiques, nơi mà Pau là một quận trong đó. Địa lý và lịch sử giúp chúng ta có thể hình dung phần nào về Pyrénées-Atlantiques. Đây là một nơi giáp với xứ Basque của Tây Ban Nha, có núi, có biển cùng một khí hậu được đánh giá tương đối thuận lợi cho một chàng trai đến từ Hà Nội (Việt Nam) như Quang Hải. Nhiệt độ trung bình mùa hè là 23,6 độ C, mùa xuân là 18,5 độ C, mùa đông là 13 độ C. Những cơn mưa thường xuất hiện vào buổi sáng, chiều đến cuối ngày thường là nắng ấm kéo dài (tham khảo Sunnyfrenchproperty).

Cái nắng, cái gió của một tỉnh gần biển với khí hậu ôn hòa sẽ giúp ích nhiều cho Quang Hải

Tất nhiên, không tránh khỏi có biên độ nhiệt lớn, nhất là vào mùa đông khi có thời điểm xuống tới 4 độ C nhưng cơ bản, đây là thời tiết phù hợp với một cầu thủ bóng đá nói chung và đến từ Đông Nam Á nói riêng như Quang Hải. Điều kiện thời tiết luôn là một trong những yếu tố quan trọng giúp Tây Ban Nha đầy nắng và gió (Madrid/Barcelona) thu hút hơn so với Manchester, London, những nơi thường chìm trong sương mù với tiết trời âm u, mưa rả rích. Đó cũng là một trong những lý do khiến Ronaldo muốn đến Madrid năm 2009 vậy.

Đồ ăn đa dạng và tốt cho Quang Hải

Một yếu tố nữa liên quan đến cuộc sống. Không quá đi sâu vào văn hóa, nhưng cuộc sống của con người tại đây giao thoa giữa hai nền văn hóa mạnh mẽ từ quá khứ, với ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc, văn học dân gian… từ Basque và Béarnais (theo Le Department) sẽ là điều mà Quang Hải cần phải hiểu và cảm nhận, ít nhất là 6 tháng đầu tiên đến đâu theo Ibou Kebe chia sẻ. Những người du lịch đến đây vẫn cảm nhận người dân tại Pyrénées-Atlantiques sống khá hòa nhã, nồng ấm và hiền lành. Tuy nhiên, sự tự tôn giữa hai mảng văn hóa Basque và Béarnais khiến những trận đấu thể thao diễn ra sôi nổi, máu lửa và cuồng nhiệt.

Trang Le Department có nhắc 1 câu rằng, cứ 6 người ở tỉnh Pyrénées-Atlantiques thì có 1 người là vận động viên thể thao. Rugby là môn thể thao được yêu thích hàng đầu. Bóng đá chỉ được xem là mối quan tâm thứ 3 ở nơi này.

Đồ ăn phong phú và đậm chất châu Âu chờ đón Quang Hải

Thức ăn và đồ uống tại Pyrénées-Atlantiques chịu ảnh hưởng nhiều bởi xứ Basque. Rượu vang là một loại đặc sản. Thức ăn ở đây khá đa dạng với jambon, ớt chuông, bánh ngọt, bánh mì, phô mai… Quang Hải có thể ban đầu sẽ hơi khó làm quen với cách ăn uống tại đây. Nhưng cơ bản, một chuẩn châu Âu với cách ăn ngon, ăn chuẩn sẽ dần được hình thành ở Quang Hải. Nhưng ăn chuẩn theo vận động viên theo thực đơn châu Âu thì Quang Hải sẽ còn phải dựa theo một công thức chuẩn mực khác.

Lựa chọn phù hợp nhất có thể với Quang Hải

Đã có những câu hỏi về việc sao Quang Hải không đi tuần tự, tức là sang Nhật Bản, Hàn Quốc trước khi sang châu Âu. Theo người viết, lý do đơn giản là vùng quan hệ của người đại diện. Ông Nguyễn Đắc Văn có mối quan hệ tốt hơn ở châu Âu. Việc đưa Văn Hậu sang Heerenveen (Hà Lan) trước kia cũng như vậy. Do đó, chuyện Hải sang châu Âu cũng có thể cắt nghĩa như thế.

Ngoài ra, với một cầu thủ đến từ Việt Nam, dù có hay đến mấy thì cũng thật khó để những đội có tên tuổi ở châu Âu để mắt, không nói đến cơ hội ra sân là rất thấp. Pau FC là đội bóng hạng trung ở giải Ligue 2. Ngay cả ở vị thế khiêm tốn như vậy thì họ cũng sở hữu các cầu thủ đủ nhanh và đủ mạnh hơn Quang Hải. Nhưng dẫu sao, đội bóng này có thể cho Quang Hải nhiều cơ hội để ra sân. Xét từ trình độ, khả năng hiện tại với mức độ cạnh tranh, Pau FC ít ra vẫn là sự lựa chọn phù hợp nhất có thể với Quang Hải bây giờ. Với một cầu thủ luôn biết nghĩ như Quang Hải, chọn một điểm đến phù hợp để mình được chơi bóng là yếu tố quan trọng, bất luận điểm đến đó không nổi tiếng hay có vị thế trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Tác giả: Trí Công

Nguồn tin: bongdaplus.vn