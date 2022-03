Quang Hải dễ kiếm CLB mới hơn khi trở thành cầu thủ tự do

Những cuộc gặp cuối cùng giữa lãnh đạo CLB Hà Nội và người đại diện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã không mang tới kết quả mới. Không có thêm bản hợp đồng nào được ký, Quang Hải và CLB đã chấm dứt mọi liên hệ. Anh sẽ không gia hạn hợp đồng với đội Hà Nội rồi ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn như nhiều đồn đoán trước đó.

Quang Hải còn rất nhiều tình cảm với CLB Hà Nội nhưng anh phải ra đi để phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới. Ảnh: Minh Chiến.

Đại diện CLB Hà Nội chia sẻ đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Quang Hải để có thể sớm tìm bến đỗ mới. Có nhiều lý do để phía CLB Hà Nội không gia hạn hợp đồng, đồng thời Hải và ê kíp quyết định tiền vệ này sẽ trở thành cầu thủ tự do trước khi xuất ngoại.

Thứ nhất, việc trở thành cầu thủ tự do sẽ giúp Quang Hải dễ đàm phán với đội bóng mới. Các CLB luôn ngại đặt vấn đề với một cầu thủ đang thuộc sở hữu của bên thứ ba. Điều đó sẽ khiến việc đàm phán trở nên phức tạp hơn, tạo nên nhiều rào cản hơn trong phân chia quyền lợi, lương, thưởng, thương mại... Các CLB cũng có thể mất thêm phí nếu muốn chuyển nhượng Quang Hải trong tương lai.

Việc còn hợp đồng với một bên thứ ba cũng khiến Quang Hải trở nên thiếu tin cậy trong mắt CLB mới. Bởi còn hợp đồng nghĩa là còn đường lùi, nghĩa là chưa toàn tâm toàn ý cho đội bóng mới. Gia nhập một CLB dưới dạng chuyển nhượng tự do sẽ cho thấy quyết tâm tuyệt đối và cam kết dài hạn của cầu thủ hay nhất bóng đá Việt Nam ở trời Âu. Đó chính là mong mỏi lớn nhất của Hải, cũng là lý do anh rời “vùng an toàn” V.League để bước ra thế giới.

Thứ hai, việc gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do sẽ giúp đội bóng mới của Quang Hải không phải mất phí chuyển nhượng. Do đội mới không mất phí chuyển nhượng, Quang Hải cũng có thể nhận lương cao hơn, hưởng đãi ngộ tốt hơn.

Đây là xu hướng đang lên trong chuyển nhượng quốc tế vài năm qua khi nhiều cầu thủ sắp hết hợp đồng đều từ chối gia hạn để được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước Quang Hải, thủ thành Đặng Văn Lâm từng gia nhập Cerezo Osaka với tư cách một cầu thủ tự do. Thế giới bóng đá cũng đang chứng kiến những trường hợp tương tự như Kylian Mbappe từ chối gia hạn PSG, Paul Pogba từ chối gia hạn Man Utd để tìm bến đỗ mới trong mùa hè.

Đội bóng thủ đô dự định tổ chức lễ chia tay cho Quang Hải ở trận gặp Công An Nhân Dân tại Cúp Quốc gia vào ngày 7/4. Ảnh: Minh Chiến.

Lý do thứ ba dẫn tới việc Quang Hải chia tay CLB Hà Nội nằm ở khát vọng. Trở về đội một Hà Nội hồi năm 2016, Quang Hải đã giành 3 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp Quốc gia. Ở mặt trận quốc tế, anh cùng đội bóng vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Tất cả thành tích trong và ngoài nước của Hải cùng CLB Hà Nội đều cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. V.League từ lâu đã trở thành tấm áo chật hẹp với tài năng của Quang Hải. Từ sau Asian Cup 2019, giới chuyên môn đã đồng quan điểm cho rằng Quang Hải nên xuất ngoại.

Chiều ngược lại, việc Hải “Con” ở lại đội Hà Nội cũng phần nào khiến cơ hội thi đấu của những cầu thủ trẻ bị giảm đi. Sự ra đi của Hải sẽ mở đường cho Nguyễn Hai Long có một vị trí tốt hơn. Tiền vệ sinh năm 2000 đã chơi rất hay tại U23 Việt Nam và CLB Quảng Ninh. Điều anh cần là được thi đấu để phát huy tối đa tiềm năng đang có.

Hiện tại, người đại diện của Quang Hải đã có trong tay khoảng chục đề nghị chuyển nhượng cả ở châu Á và châu Âu. Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ cân nhắc và có quyết định cuối cùng sau khi hết hợp đồng với CLB Hà Nội vào ngày 12/4. Đội bóng thủ đô cũng dự định tổ chức lễ chia tay Quang Hải ở trận gặp Công An Nhân Dân tại Cúp Quốc gia vào ngày 7/4 tới.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: zingnews.vn