PVN phải có cam kết pháp lý về nguồn cung xăng dầu trong nước

Đây là một trong những nội dung mà Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về thực hiện việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý II/2022 để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung trong nước.

Đánh giá về tình hình cung xăng dầu trong quý đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ nhấn mạnh về việc Chính phủ và các bộ, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước, trực tiếp là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).

Tuy nhiên, do PVN - là đơn vị bao tiêu sản phẩm cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn và cung ứng cho thị trường - đã cung ứng xăng dầu không ổn định và không có cam kết mang tính pháp lý và trách nhiệm tài chính chắc chắn với Bộ Công Thương về khả năng cung ứng xăng dầu cho quý II/2022.

Vì vậy, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 242 nhằm chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện việc nhập khẩu bổ sung để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, việc ban hành Quyết định về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm cho 10 doanh nghiệp đầu mối lớn trong quý II/2022 là hết sức cần thiết trong bối cảnh đứt gẫy nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Đó là giải pháp cấp bách bởi xăng dầu là mặt hàng chiến lược, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia nên trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo ổn định nguồn cung ứng”, Bộ trưởng nêu rõ.

Về những khó khăn của doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Bộ Công Thương không can thiệp vào nội bộ của doanh nghiệp. Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo PVN với tư cách là bên liên doanh của Nghi Sơn - cần sớm giải quyết các vấn đề nội bộ để thoát khỏi tình trạng khó khăn.

Nhắc về thực tế 2 nhà máy lọc hóa dầu hiện nay, Bộ trưởng nói rằng Nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn do Việt Nam quản lý hoạt động rất tốt còn liên doanh Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn kết quả kinh doanh chưa hiệu quả, trong thực hiện một số cam kết hợp tác còn hạn chế.

Trước nguồn cung gặp nhiều khó khăn, Bộ Công Thương vẫn khẳng định sẽ đảm bảo đủ xăng dầu trong quý II/2022 (Ảnh: Hữu Thắng).

Do đó, người đứng đầu Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các bên liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật. PVN cần có nghị quyết thống nhất trong Hội đồng thành viên và có báo cáo chính thức do cấp có thẩm quyền ký gửi Bộ Công Thương.

Trong đó có cam kết pháp lý và chịu trách nhiệm vật chất, tài chính nếu không bảo đảm nguồn cung cấp xăng dầu từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn như cam kết. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ xem xét điều chỉnh Quyết định số 242 cho phù hợp tình hình.

Trường hợp PVN không cung cấp được xăng dầu cho các thương nhân đầu mối theo đúng cam kết, PVN cần nhập khẩu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt theo các hợp đồng đã ký với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Trong khi PVN chưa có cam kết mang tính pháp lý và chịu trách nhiệm về tài chính đối với những cam kết về khả năng cung cấp xăng dầu cho thị trường từ nguồn sản xuất của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 242.

Bộ trưởng cũng giao cho Vụ Thị trường trong nước, Thanh tra Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Dầu khí và Than - phối hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý những vi phạm nếu có.

Đồng thời, kiểm tra làm rõ số lượng hàng hoá của liên danh Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) trên thực tế có đủ sản lượng để cung ứng ra thị trường như cam kết hay không. Trên cơ sở đó, Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu báo cáo đề xuất phương án điều hành xăng dầu quý III và quý IV/2022.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 3/2022, ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - cho biết, Bộ Công Thương đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo PVN, Lọc dầu Nghi Sơn báo cáo kế hoạch tái khởi động hoạt động sản xuất của nhà máy cũng như việc đảm bảo cung ứng kế hoạch cho các thương nhân đầu mối. Chính vì nguồn cung của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn không đảm bảo, Bộ Công Thương đã giao cho thương nhân đầu mối đẩy mạnh việc nhập khẩu xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước. Có 10 đầu mối chịu trách nhiệm nhập khẩu tăng thêm 2,4 triệu m3 xăng, dầu bổ sung lượng thiếu hụt từ nguồn sản xuất trong nước trong quý II. Bộ này cũng khẳng định, trong quý II/2022 sẽ cố gắng hết mức cao nhất để đảm bảo đủ xăng dầu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như của người dân cả nước.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn