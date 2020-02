Phương Mỹ Chi nói gì về tin đồn bị Quang Lê ép sang nước ngoài định cư?

Tối 18/2, số phát sóng tiếp theo của SAOstar Quá Giang 2020 đã chính thức lên sóng với sự xuất hiện của khách mời là nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Tại chương trình, “chị Bảy” Phương Mỹ Chi đã mang tới những câu chuyện vô cùng thú vị thông qua cách trò chuyện gần gũi, hài hước. Đặc biệt, trên chuyến xe SAOstar Quá Giang lần này, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng chia sẻ về tin đồn bị công ty Quang Lê ép sang nước ngoài định cư để hát phục vụ kiều bào.

Cụ thể, khi được đề cập đến vấn đề này, Phương Mỹ Chi đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Có tin đồn này sao? Lần đầu tiên em nghe luôn“. Sau phản ứng vô cùng đáng yêu này, Phương Mỹ Chi tiếp tục chia sẻ: “Thứ nhất là có một lý do khá vui đó là em không hợp đồ ăn ở bên đó, em với mẹ mà qua đó diễn 1 tuần thôi là sụt kí liền. kiểu môi trường khác khiến em “ăn không ngon ngủ không yên”, nhưng đây chỉ là lý do vui vui thôi còn lý do chính đó là khán giả của em vẫn đa số là ở Việt Nam, môi trường làm việc sẽ tốt hơn nên là em không có ý nghĩ là sẽ định cư bên nước ngoài nhưng đi diễn thì vẫn thích lắm“.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa khán giả nước ngoài và khán giả Việt Nam, Phương Mỹ Chi cũng tỏ ra vô cùng sâu sắc: “Ở nước ngoài thì bán đĩa được còn ở Việt Nam thì không bán được, ở nước ngoài thì em được hát nhiều sân khấu lớn hơn, quy mô khoảng từ 3000 người đến 5000 người nên cảm giác sẽ rất khác. Với lại ca sĩ Việt Nam lâu lâu mới qua nên được khán giả ủng hộ rất nhiều. Cảm giác đứng trước mấy ngàn người sau đó cất câu đầu tiên lên tiếng vỗ tay còn to hơn tiếng hát, em cảm thấy muốn hát hoài luôn. Khi em khó khăn em sẽ nghĩ đến những khoảnh khắc này để vượt qua chứ em không nghĩ mình sẽ dừng lại hay tìm đường lui.

Em nghĩ đã bước chân vào nghệ thuật rồi chính là một sự may mắn. Làm nghệ thuật là phải đẹp, lúc nào cũng được mặc đồ đẹp, và được nhận những tình cảm yêu thương rất là đẹp. Nên em thấy làm nghệ thuật là sướng lắm rồi dù cho cũng gặp rất nhiều khó khăn“.

Có thể thấy được rằng, Phương Mỹ Chi dù là một ngôi sao “khá nhí” thế nhưng sự yêu thương mà khán giả nước ngoài dành cho cô bé này thật sự rất nhiều. Cũng chính vì thường xuyên có lịch trình biểu diễn tại nhiều sân khấu hải ngoại nên những tin đồn liên quan đến việc Phương Mỹ Chi được công ty tìm đường định cư ở nước ngoài là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với “sứ mệnh bảo vệ dòng nhạc quê hương” từng chia sẻ, chắc chắn Phương Mỹ Chi vẫn dành một tình yêu to lớn cho mảnh đất mình sinh ra.

Tác giả: Thanh Phúc-Tú Nguyễn-Gia Giang

Nguồn tin: saostar.vn