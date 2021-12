Phụ nữ có thể xuất tinh: 7 điều khó tin về tình dục bạn có thể chưa bao giờ nghe

Tình dục là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng hiểu hết điều này. Nếu dành chút thời gian tìm hiểu bạn sẽ phát hiện ra những sự thật vô cùng thú vị và kỳ lạ.

Dưới đây là những sự thật về tình dục có thể bạn chưa bao giờ từng nghe tới.

1. Phụ nữ có thể xuất tinh

Thực tế phụ nữ có thể xuất tinh nhưng chỉ có khoảng 10% phụ nữ có khả năng này và cũng không phải thường xuyên. Lượng tinh khí này tùy người mà có hình dạng, đặc tính và số lượng ít nhiều khác nhau.

Khi phụ nữ xuất tinh, dịch xuất ra giống như nước, không trơn nên không giúp cho việc bôi trơn và tiết bên ngoài cửa âm đạo. Vì thế, dịch này chỉ tạo ra cảm giác cực khoái.

2. Một số người có thể tự nhiên muốn quan hệ tình dục nhiều hơn

Theo một nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles (Mỹ) hệ thống dây dẫn trong não của bạn có thể ảnh hưởng đến số lượng bạn tình mà bạn có.

Các nhà nghiên cứu đã quét não của những tình nguyện viên tham gia thí nghiệm khi họ xem những hình ảnh liên quan đến tình dục, một số hình ảnh gợi dục và họ cũng được hỏi về những hành vi tình dục của họ trong năm qua.

Nó chỉ ra rằng những người có não hoạt động nhiều nhất khi xem ảnh sex có xu hướng có nhiều bạn tình hơn và ham muốn quan hệ tình dục nhiều hơn. Nói cách khác, mức độ của "động lực tình dục" ở mỗi người là khác nhau.

Yêu cầu đời sống tình dục của một số người có thể chỉ cần duy trì ở mức độ đều đặn, nhưng một số người có thể không ngừng tìm kiếm sự kích thích để thỏa mãn ham muốn tình dục.

3. Không chỉ ngực, mũi cũng to lên khi quan hệ

Nhờ lưu lượng máu tăng lên, ngực thực sự sẽ to lên toàn bộ khoảng 25%. Nhưng điều đó không kỳ lạ như việc bên trong mũi của bạn cũng sưng to lên khi quan hệ tình dục. Lý do cho điều này cũng giống như lý do khiến ngực to lên đó là do lưu lượng máu tăng lên.

4. Nếu bạn không đạt cực khoái, bộ phận sinh dục có thể chuyển sang màu xanh lam

Dù bạn là nam hay nữ, nếu bạn cực kỳ hưng phấn nhưng không thể đạt được cao trào, bộ phận sinh dục của bạn có thể chuyển sang màu xanh nhạt và thậm chí bắt đầu đau nhức. Nguyên nhân là do quá nhiều máu dồn đến khu vực đó và nếu không được giải phóng thích hợp lượng máu đó, nó có thể gây ra màu hơi xanh ở "vùng nhạy cảm".

5. Tình dục giống như ma túy

Tình dục sẽ làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Đây là một trong những lý do tại sao nó lại hấp dẫn mọi người đến vậy.

Niềm vui mà chúng ta có được từ quan hệ tình dục phần lớn là do sự giải phóng dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh kích hoạt trung tâm khen thưởng của não (là một bộ các cơ chế được tạo ra bởi bộ não của chúng ta cho phép chúng ta liên kết các tình huống nhất định với một cảm giác vui thích). Dopamine cũng là một trong những chất hóa học được tạo ra khi dùng một số loại thuốc.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù cảm giác khi dùng cocaine và quan hệ tình dục không hoàn toàn giống nhau, nhưng sự kích thích mà chúng tạo ra trên não liên quan đến một số khu vực giống nhau.

Điều này xảy ra tương tự đối với caffeine, nicotine và sô cô la, chúng cũng kích thích trung tâm khen thưởng của não bộ.

6. Bạn không thể dứt được cơn cực khoái

Mặc dù bạn có thể không đạt được cực khoái (đây được gọi là khoái cảm), nhưng một khi nó bắt đầu, bạn không thể dừng nó lại. Đó là bởi vì một khi nó bắt đầu, nó sẽ ít tác động về khía cạnh thể chất nhưng lại tác động nhiều hơn về khía cạnh tinh thần.

Và một điều tuyệt nữa đó là cực khoái của phụ nữ có thể tăng khả năng mang thai. Nó không chỉ mang lại khoái cảm mà việc các thành âm đạo rung lên khi đạt cực khoái giúp đẩy tinh trùng lên tử cung và qua cổ tử cung.

7. Quan hệ có thể khiến bạn "mất não" tạm thời

Chứng đãng trí thoáng qua là tình trạng mất trí nhớ tạm thời, đột ngột không liên quan đến bất kỳ tình trạng thần kinh thông thường nào. Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới tình trạng này bao gồm cả việc ngâm mình đột ngột trong nước nóng hoặc lạnh hay quan hệ tình dục có thể xóa sạch trí nhớ của bạn. Rất may, tình trạng này hiếm, chỉ xảy ra tạm thời và không có khả năng tái phát.

Nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Trong một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí Stroke, các nhà nghiên cứu cho rằng khi vận động mạnh như quan hệ, lượng máu lưu thông nhanh và nhiều. Nếu van trong tĩnh mạch bị hở thì nguy cơ máu chảy ngược sẽ cao hơn. Sức ép trong khoang bụng khi vận động mạnh là rất lớn và chúng có thể đẩy máu chảy ngược. Đây đều là máu đã bị tách oxy nên khi dồn đống lại ở não, chúng sẽ khiến não bị cạn oxy và tạm thời vô hiệu hóa vùng thần kinh trung ương – vốn là nơi lưu giữ và xác lập ký ức.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn