Phòng ngủ đặt chỗ nào trong nhà để vợ chồng son sớm có con?

Vị trí phong thủy phòng ngủ cho vợ chồng muốn sớm có con

Con cái là kết tinh của tình yêu, nên từ ngày chạm ngõ, vu quy đến thủ tục lót giường, trải chiếu… trong phòng ngủ đều mang đậm sự chúc phúc làm trọng tâm hướng tới việc sinh con để gìn giữ giống nòi… Nhất là việc nối dõi tông đường, có người kế nghiệp… thì nhu cầu này càng cần thiết.

Con cái là kết tinh của tình yêu, phòng ngủ mang đậm sự chúc phúc hướng tới việc sinh con. Ảnh minh họa.

Phòng ngủ đóng vai trò tối thượng trong việc kết trái đơm hoa, vì vậy được sắp xếp kín đáo, sực nức mùi hương với ánh sáng quyến rũ để "động phòng hoa chúc", được chuẩn bị công phu nhằm tạo cho đôi vợ chồng mới cưới một đêm đầy hoan hỉ, hầu hết đều cầu mong họ có thai ngay trong đêm động phòng vui vẻ tốt lành này.

Phong thủy phòng ngủ để sớm có con là một nhu cầu chính đáng và thực sự quan trọng. Suy cho cùng, nếu tình yêu không kết trái, nếu gia tộc không nối dài được sợi dây phả hệ, thì từ góc nhìn của những phàm tục, có chút gì đó chưa trọn vẹn.

Đành rằng nam nữ bình đẳng, tư tưởng ngày nay đã không còn bị trói buộc bởi những tư tưởng xưa nhưng thực tế đó cũng là một niềm trăn trở của không ít người, thậm chí gia đình tan nát, gia tộc suy vong, kết cục bi thảm khi vợ chồng không sinh được con.

Vậy làm thế nào chọn được một căn phòng tốt nhất để thuận lợi cho việc thụ thai sinh nở? Bài toán này rộng hơn rồi, không còn là căn phòng hoa chúc nữa vì người ta có nhu cầu sinh nhiều hơn một đứa con.

Có người hiếm muộn, có người sinh con một bề, có người sinh chưa thỏa mãn nhu cầu số lượng, đều là những lý do cơ bản để thôi thúc sinh con. Mặc dù y học hiện đại, nhưng vì lý do sức khỏe, vì lý do phong thủy, vì lý do phước phần… nhiều người tốn tiền mà vẫn chưa toại nguyên.

Hai vợ chồng cưới nhau một thời gian mà không có con thì nên đi khám tại các cơ sở y tế có uy tín, nếu sức khỏe sinh sản bình thường thì có thể tìm tới phong thủy. Ảnh minh họa.

Phong thủy phòng ngủ vợ chồng để sớm có con cần phải xem xét từ nhiều góc độ nhưng có thể khái quát thành ba góc nhìn cơ bản:

Góc nhìn phong thủy huyền không

Theo đó phòng ngủ nên đặt tại cung vượng của sao hướng - cần phải đo chính xác tọa hướng của căn nhà, năm hoàn thành đưa vào sử dụng, rồi dùng bước lường thiên xích mà vẽ tinh đồ an sao.

Cuối cùng căn cứ tính chất của lá số căn nhà mà biết phải kê giường vào chỗ nào cho đắc dụng.

Góc nhìn phong thủy bát trạch

Đối với bát trạch thì dễ hơn. Người ta dùng cung phi của vợ hoặc chồng để chọn. Trước hết cần phải biết cung phi của từng người, sau đó phối với bát quái để tìm nơi thích hợp. Muốn đảm bảo phong thủy phòng ngủ để sớm có con thì vị trí phòng thường đặt vào cung Sinh khí, Thiên y, Diên niên, Phục vị. Tuyệt đối không đặt ở cung Tuyệt mạng, Ngũ quỷ, Họa hại, Lục sát.

Cái khó nhất của bát trạch là nếu hai vợ chồng không đồng tứ (một người đông tứ, một người tây tứ) thì sẽ có mắc míu là gia chủ không biết chọn tuổi chồng hay tuổi vợ. Vì vậy rất cần có chuyên gia phong thủy tư vấn.

Góc nhìn phong thủy mệnh lý

Đối với mệnh lý việc này cần tính toán trong bát tự của mỗi vợ chồng để tìm ra những điểm tương đồng về chuyện sinh con - đòi hỏi chuyên gia phong thủy trình độ cao, có thâm niên mới khám phá được mật mã đồng tử. Từ đó mới có thể đưa ra vị trí chính xác cho phòng ngủ được.

Cả 3 cách trên người không biết về phong thủy, hoặc biết lơ mơ thì đều không dễ dàng tính toán được. Vì vậy nếu hai vợ chồng cưới nhau xong cứ để tự nhiên một thời gian. Nếu không sinh được con thì trước hết nên đi khám tại các cơ sở y tế có uy tín. Khi có kết quả sức khỏe sinh sản bình thường, mà vẫn khó có con thì hãy xem lại phước phần và phong thủy.

Với phước phần thì nên tích cực làm thiện thì sẽ cứu vãn được tình hình. Với phong thủy thì nên tìm chuyên gia phong thủy giỏi về tầm soát lại toàn bộ gia trạch và mộ phần thì sẽ tìm được căn nguyên, từ đó mà điều chỉnh phong thủy phòng ngủ để sớm có con cho gia chủ.

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn