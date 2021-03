Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax

Sáng 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có mặt tại Học viện Quân y tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 Nanocovax. Cùng tiêm với Phó Thủ tướng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc.

Trước khi tiêm, Phó Thủ tướng được khám sàng lọc sức khoẻ. Sau tiêm, Phó Thủ tướng ở lại theo dõi trong vòng 30 phút, thời điểm này, ông vui vẻ trò chuyện cùng các cán bộ, nhân viên y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19.

Học viện Quân y hôm nay triển khai tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 (mũi 2) Nanocovax – vaccine COVID-19 của Việt Nam. Ở giai đoạn này, sẽ có khoảng 50 đến 60 tình nguyện viên được tiêm vaccine Nanocovax. Theo trung tướng, giáo sư Đỗ Quyết – giám đốc Học viện Quân y, kết quả thử nghiệm giai đoạn đầu vaccine Nanocovax đảm bảo an toàn, tạo kháng thể tốt, đặc biệt, vaccine cũng có khả năng trung hoá virus rất tốt.

Đơn vị đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vaccine nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến, cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, học viện sẽ xin phép Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học xem xét, đánh giá, cấp phép tiêm vaccine diện rộng.

Quá trình thử nghiệm Nanocovax dự kiến sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 với 60 người, độ tuổi 18 - 50, địa điểm thử nghiệm tại Học viện Quân y (Hà Nội). Giai đoạn 2, từ tháng 2/2021 đến tháng 8/2021, khoảng 400 - 6.000 người, độ tuổi 12 – 75, tại Học viện Quân y, Viện Pastesur TP.HCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Giai đoạn 3, từ 8/2021 đến tháng 2/2022, với 1.500 - 3.000 người, độ tuổi 12 - 75 tuổi, địa điểm sẽ cập nhật sau giai đoạn 2. Vaccine sẽ được đánh giá qua 3 giai đoạn.

Ở giai đoạn đầu tiên, các nhà khoa học sẽ đánh giá tính an toàn và bước đầu đánh giá đáp ứng sinh miễn dịch của 3 liều ứng viên vaccine Nanocovax tiêm bắp gồm 25mcg, 50mcg, 75mcg trên người lớn khoẻ mạnh. Ở giai đoạn 2, vaccine được đánh giá tính an toàn và so sánh đáp ứng miễn dịch của 3 liều ứng viên Nanocovax tiêm bắp tương tự trên người khoẻ mạnh. Từ đó xác định liều dùng tối ưu của vaccine đã nghiên cứu. Giai đoạn cuối cùng, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá hiệu quả vaccine trên người khoẻ mạnh.

Nanocovax là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam hoàn thiện quy trình nghiên cứu và đạt hiệu quả cao trong thử nghiệm lâm sàng, hứa hẹn sẽ là vaccine COVID-19 “made in Vietnam” đầu tiên đưa ra thị trường.

Covivac là vaccine dạng dung dịch có hoặc không có tá chất bổ trợ, không có chất bảo quản, với công nghệ sản xuất là vaccine vector Newcastle (NDV), gắn gen biểu hiện Protein S của virus SARS-CoV-2 dựa trên công nghệ sản xuất trên trứng gà có phôi. Công nghệ này cũng được sử dụng để sản xuất vaccine dự phòng cúm mùa đang lưu hành tại Việt Nam.

Kết quả thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam đến thời điểm này đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm. Các đánh giá tiền lâm sàng cho thấy, vaccine đáp ứng miễn dịch tốt, an toàn, có hiệu quả ngăn ngừa biến thể của Anh và Nam Phi.

Tác giả: PHẠM QUÝ

Nguồn tin: Báo VTC News