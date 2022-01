Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phê bình nhiều lãnh đạo vắng họp

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ngay từ đầu năm, không để tai nạn giao thông tăng trong năm 2022 - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Tại cuộc họp tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 sáng 6-1, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết: "Chúng ta cố gắng tổ chức hội nghị về công tác an toàn giao thông ngay từ đầu năm để thấy tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2022.

Tuy nhiên, chỉ có 12/22 thành viên của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dự họp. Có 10 thành viên vắng mặt, trong đó có 4 người xin phép là đại diện Bộ Quốc phòng, Công an, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Còn 6 thành viên vắng mặt không có lý do. Tôi yêu cầu phê bình vì đây là hội nghị tổng kết công tác trong năm, việc tham gia hết sức quan trọng".

Tại cuộc họp trực tuyến có 7 chủ tịch UBND tỉnh thành là trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh dự họp, còn lại là phó chủ tịch UBND tỉnh tham gia. Nhưng có 6 tỉnh vắng lãnh đạo UBND tỉnh là Yên Bái, Hải Dương, Quảng Ngãi, Bình Phước, Tiền Giang và Đồng Tháp.

"Các tỉnh thành, các bộ hết sức rút kinh nghiệm bởi cuộc họp tổng kết công tác năm 2021 và bàn vấn đề đảm bảo an toàn giao thông năm 2022, năm dự báo sẽ rất khó khăn phức tạp với an toàn giao thông khi chúng ta trở lại bình thường mới" - Phó thủ tướng nhắc nhở.

Trình bày tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết năm 2021 cả nước xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người.

So với năm 2020, số vụ tai nạn giảm 3.496 vụ (giảm 23,32%), số người chết giảm 1.068 người (giảm 15,55%), số người bị thương giảm 3.143 người (giảm 28,16%).

Có 55 tỉnh, thành có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với năm 2020. Trong đó, An Giang và Sơn La giảm trên 40% số người chết. Tuy nhiên có 4 tỉnh có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với năm 2020, trong đó Kiên Giang và Thái Bình có số người chết tăng trên 10%.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định năm 2021 tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương có nguyên nhân chủ quan là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các bộ ngành, chính quyền địa phương, cơ quan liên quan trong đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, có cả nguyên nhân khách quan là nhiều địa phương giãn cách xã hội trong thời gian dài nên mức độ tham gia giao thông giảm góp phần hạn chế số vụ tai nạn giao thông.

"Tôi đánh giá cao cố gắng của các bộ ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Tuy nhiên, con số tuyệt đối vẫn còn cao khi vẫn xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông mỗi ngày, chủ yếu trên đường bộ. Số người chết lần đầu tiên giảm dưới 6.000 người, giảm một nửa so với những năm 2011-2012 nhưng vẫn là con số rất lớn khi một năm có gần 6.000 người chết, hơn 8.000 người bị thương" - ông Minh nhận định.

Ông đánh giá năm 2022 được dự báo rất khó khăn trong mục tiêu giảm tai nạn giao thông 5 - 10% cả ba tiêu chí số vụ, số người chết, người bị thương khi đất nước quay trở lại trạng thái bình thường.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng nêu nhiều nhiệm vụ mà các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan cần nỗ lực thực hiện nhằm mục tiêu giảm tai nạn giao thông xuống thấp hơn nữa về 3 tiêu chí.

Ông yêu cầu, ngay sau cuộc họp, tất cả bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan phải triển khai ngay các nhiệm vụ để thực hiện Năm an toàn giao thông năm 2022, không để tai nạn giao thông tăng lên.

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ