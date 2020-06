Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Lạng Sơn

Tại lễ công bố, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ công an đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 1/7.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của Đại tá Thái Hồng Công trong thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ công an trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Thái Hồng Công, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn ở vị trí công tác mới cần phát huy năng lực, sở trường công tác, tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đại tá Thái Hồng Công (54 tuổi), quê quán xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Thái Hồng Công giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ năm 2015.

Nhân dịp này, Bộ Công an cũng công bố Quyết định về nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Trung Thực, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: Báo VTC News