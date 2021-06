Phố cổ Hội An lọt top 10 điểm du lịch không có ô tô đẹp nhất thế giới

Traveller miêu tả: "Những chiếc xe mô tô phổ biến của Việt Nam xuất hiện rất ít ở phố cổ Hội An. Vì vậy những người đi bộ có thể lượn lờ trên những con phố nhỏ mua sắm, may đồ mà không bị người đi xe máy đi qua làm phiền. Phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất có từ thế kỷ 15, là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Phố cổ rất đẹp với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc và những ngôi nhà, cửa hàng vô cùng ăn ảnh".