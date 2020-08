Phố cổ Hội An “đìu hiu” giữa lúc dịch bùng phát

Từ ngày 31/7, toàn thành phố Hội An có lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi hoạt động ở Hội An đều dừng lại, du khách cũng không còn đến tham quan, du lịch.

Phố cổ Hội An vắng tanh trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 2

Dòng sông Hoài thơ mộng nhộn nhịp giờ không có bóng dáng của con thuyền nào trên sông

Là một thành phố du lịch nổi tiếng, Hội An mỗi năm đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước; sau khi đợt dịch Covid-19 đầu tiên lắng xuống, phố cổ lại sôi động đón du khách trong nước đến tham quan, du lịch.

Nhà nhà cửa đóng then cài

Chùa Cầu vốn tấp nập, nay cũng vắng bóng du khách

Rồi đợt dịch lần thứ 2 bùng phát, nhiều khu dân cư ở Hội An được phong tỏa vì có nhiều ca mắc, cả thành phố Hội An được lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động du lịch Hội tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Đường phố thơ mộng, thoáng đoãng

Nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, quán ăn đặc sản nổi tiếng ở Hội An đều đóng cửa; các tiệm may áo quần lấy liền, những điểm tham quan, check-in cũng tạm thời đóng cửa ngưng phục vụ, nhiều nhà dân buôn bán nhỏ trong phố cũng cửa đóng then cài, phố xá vắng vẻ…



Những con phố vắng bóng người

Trao đổi với phóng viên, chủ một cửa hàng may đo ở phố cổ cho hay, lần dịch trước phố xá cũng vắng tanh; khi dịch lắng xuống được vài tháng, du khách vừa đông trở lại thì đợt dịch thứ 2 bùng phát, việc kinh doanh buôn bán ở phố cổ tạm ngưng nên rất khó khăn.

“Dù khó khăn nhưng chúng tôi chấp hành tốt các quy định của nhà nước để phòng, chống dịch. Chúng tôi đóng cửa hàng, cho nhân viên nghỉ hết để cùng với nhà nước chống dịch. Hy vọng dịch nhanh chóng qua đi để du khách quay trở lại, phố xá lại đông đúc như xưa…”, chủ cửa hàng chia sẻ.