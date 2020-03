Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng: “Có trích ra một tý đem lại quyền lợi cho dân, sao lại nói là lãng phí?"

Xung quanh vấn đề đang được dư luận quan tâm, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng

Chào ông Lê Khắc Nam, dư luận cho rằng Hải Phòng dùng 269 tỷ đồng tiền ngân sách để tặng quà cho các hộ dân nhân kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng là một sự lãng phí, quan điểm của ông về việc này?

Tôi nói thế này, ta nên khảo sát số người nói đó là việc làm lãng phí là bao nhiêu người? Nếu 1 triệu người mà chỉ có 1 người nói như thế mà chúng ta đều a dua theo quan điểm đó thì không có tính xây dựng.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng.

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tính toán kỹ về việc dùng ngân sách tặng quà cho các hộ dân?

Chúng tôi đã bàn bạc, tính toán rất kỹ. Thứ nhất, chủ trương này đã được đưa ra bàn bạc tập thể, từ cấp ủy Đảng đến HĐND. HĐND là gì? Đó là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Khi đưa ra chủ trương tặng quà, tất cả đều nhất trí cao, không ai có một ý kiến khác.

Chúng tôi làm việc này là vì dân. Ví dụ chúng tôi tặng khách thì hãy nói đến chuyện lãng phí. Ở đây, quà tặng từ tiền thuế của dân, có trích ra một tý đem lại quyền lợi cho dân, dân được hưởng lợi sao lại nói là lãng phí?

Thưa ông, tại sao món quà thành phố tặng các hộ dân lại là cờ Tổ quốc và ấm chén? Nhiều gia đình nói họ có đủ 2 thứ đó rồi, thành phố có nghiên cứu để đổi sang thứ quà khác có ý nghĩa hơn?

Quà tặng là quà gì chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ. Món quà này của thành phố mang ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần. Ấm chén thì phục vụ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, gia đình nào có rồi thì để trong tủ trưng bày có dòng chữ: Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng tặng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng, ghi nhận một mốc son kỷ niệm của thành phố.

Còn về cờ Tổ quốc, anh cứ thử ra đường mà xem, mỗi dịp kỷ niệm các ngày trọng đại của đất nước và thành phố, nhiều gia đình không có cờ để treo, hoặc treo những lá cờ bạc phếch, rách nát, nhìn rất phản cảm.

Ông cho ý kiến thế nào về việc thành phố dự chi 269 tỷ để mua quà tặng, mỗi hộ gia đình sẽ được nhận cờ Tổ quốc và bộ ấm chén trị giá không quá 500.000 đồng. Tuy nhiên, giá thị trường với các sản phẩm nêu trên được tính toán thì chưa tới 1 nửa số tiền kể trên. Có hay không việc chỉ định thầu, hay “thông thầu” để trục lợi, tham nhũng?

Khi thông qua nghị quyết của HĐND thành phố, dự tính tối đa là như thế. Tiếp theo, chúng tôi phải thực hiện quy chế đấu thầu, kể cả việc mua cờ cũng như ấm chén.

Đấu thầu tất nhiên giá trị phải thấp xuống, mức giá trần tôi cho tối đa là như thế, việc đấu thầu là công khai, không có việc “thông thầu” hay chỉ định thầu, giá thầu càng xuống thấp thì càng tốt. Và tôi khẳng định là tổng giá trị thầu sẽ giảm xuống chứ không phải đóng khung vào 269 tỷ đồng.

Ví dụ, lá cờ mua ngoài thị trường là 20.000 đồng, việc đấu thầu giảm xuống còn khoảng 16.000 – 18.000 đồng thì thành phố sẽ có sự lựa chọn nhà thầu đưa mức giá thấp hơn mà đảm bảo cả về chất và lượng. Bộ ấm chén cũng vậy, đây sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Đến khi triển khai có đại biểu HĐND và nhân dân có quyền giám sát. Tôi là tổ trưởng trong việc triển khai chủ trương, nên tôi khẳng định sẽ không có sự lèm nhèm, tham ô, tham nhũng trong việc này.

Kỳ họp bất thường của HĐND TP.Hải Phòng thông qua nghị quyết về việc tặng quà cho các hộ dân nhân kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng.

Một số ý kiến cho rằng, thay vì việc tặng quà, thành phố nên tặng cho mỗi hộ 500.000 đồng để cho các gia đình tự chi tiêu, ông thấy sao?

Nếu quy ra tiền mặt tặng các hộ gia đình, việc này sẽ không có ý nghĩa. Hộ nghèo ở Hải Phòng bây giờ chỉ còn 0,72%, bây giờ lại còn có suy nghĩ thay vì tặng quà mà tặng 500.000 đồng thì chứng tỏ là quá nghèo, mà như thế thì không hợp lý.

Tại sao thành phố không dùng 269 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội, cũng như tặng cho người nghèo, gia đình chính sách? Hoặc dùng cho việc phòng chống dịch Covid-19, thưa ông?

Tết Nguyên đán vừa rồi, Hải Phòng đã chi cho mỗi một gia đình có công 4.000.000 đồng, hộ nghèo 1.200.000 đồng, hộ cận nghèo 1.000.000 đồng, trên toàn quốc, có địa phương nào làm được hơn Hải Phòng không?

Dịch Covid-19, Hải Phòng cũng thực hiện việc phát khẩu trang miễn phí đến các trường học từ bậc mầm non đến THCS. Việc cách ly người đi từ vùng có dịch trở về cũng được thành phố quan tâm triệt để, người cách ly được hưởng chế độ ăn 150.000đ/người, cao nhất toàn quốc. Trên toàn địa bàn thành phố đến thời điểm này cũng không có người dương tính với virus kể trên.

Điện, đường, trường trạm… cũng đều được thành phố đầu tư. Ngay cả việc miễn giảm học phí toàn bộ các cấp học ở Hải Phòng, đa số các địa phương khác cũng không làm được. Từng mục tiêu riêng đã được tính toán, chi hợp lý.

Còn bây giờ là đến cái chung cho tất cả người dân, tất cả người dân Hải Phòng từ người giàu đến người nghèo đều có quyền được hưởng lợi từ chính sách của thành phố, việc tặng quà cho các hộ dân không phải là việc gì quá to tát.

Xin cảm ơn ông Lê Khắc Nam về cuộc trao đổi này!

Clip: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói về việc Hải Phòng dự định tặng ấm chén cho người dân:

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin