Phó Chủ tịch tố bị đánh tại trụ sở: Do ghen tuông?

Xung quanh xôn xao vụ Phó Chủ tịch HĐND xã tố bị 2 người phụ nữ xông vào hành hung tại trụ sở, sáng ngày 4/8, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, sự việc xảy ra có thể do bà Hà Thị Thi (vợ ông Toàn, giáo viên Trường mầm non Giao An) nghi ngờ bà Lê Thị Dung (53 tuổi, Phó Chủ tịch HĐND xã Giao An) có mối quan hệ bất chính với ông.

"Thực tế giữa tôi và bà Dung không có mối quan hệ riêng tư nào, tuy nhiên có thể do người nào đó đồn thổi nên 2 bên nói qua nói lại với nhau lâu rồi mới dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Ở đây là có sự hiểu nhầm thôi", ông Toàn cho biết.

Theo ông Toàn, bà Thi nghe người ngoài đồn về việc ông có mối quan hệ riêng tư với bà Dung nhưng không về hỏi lại ông xem thực hư sự việc thế nào. Sau khi xảy ra vụ xô xát, ông có nói với vợ con về hành động đó là vi phạm pháp luật.

Trụ sở xã Giao An - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Tiền phong

"Thời điểm tôi vào phòng can ngăn thì thấy vợ tôi và bà Dung đang túm áo nhau, không thấy đánh nhau, sau đó tôi có lôi vợ tôi ra ngoài", ông Toàn cho biết thêm.

Nói về việc này, cùng ngày, bà Thi cho biết, hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, bà đang mệt nên không muốn nghĩ nhiều về sự việc đã xảy ra.

Trước đó, theo nội dung đơn thư của bà Dung, sáng 22/7, trong khi bà đang làm việc trong phòng tại xã Giao An thì bà Thi và chị Phạm Thị Tuyền, Bí thư Đoàn thanh niên xã Giao An (con gái bà Thi và ông Toàn) xông vào phòng chửi bới, hành hung, đánh đập, làm nhục bà.

Trong lúc hành hung, bà Thi còn dùng kéo cắt tóc bà Dung, gây thương tích trên đầu nạn nhân nên phải nhập viện khâu 3 mũi, điều trị vết thương.

Theo thông tin trên báo chí, bà Dung khẳng định: "Tôi rất bất ngờ khi bị bà Thi và chị Tuyền ập vào phòng hành hung, đánh đập, làm nhục.

Với hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục tôi giữa cơ quan trong giờ làm việc của bà Thi, chị Tuyền, tôi mong cơ quan bảo vệ pháp luật của xã Giao An, huyện Lang Chánh và cơ quan chức năng của huyện vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, để xử lý người vi phạm đúng người, đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước".

Trong khi đó, chị Tuyền cho biết, khi chị vào phòng bà Dung thì thấy bà Thi và bà Dung đang giằng co nhau, trên tay bà Thi cầm chiếc kéo.

"Tôi khẳng định là không đánh, không làm nhục bà Dung. Tôi đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc này", chị Tuyền nói.

Nói về việc này, ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh khẳng định: "Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, Công an xã Giao An, Phòng GD-ĐT, Huyện đoàn xác minh, làm rõ vụ việc sau khi có đơn thư của bà Lê Thị Dung.

Ngay sau khi có kết quả xác minh, Huyện ủy, UBND huyện và ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm khắc cá nhân có sai phạm".

Tác giả: Thanh Giang

Nguồn tin: Báo Đất Việt