Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc tết một số doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022

Cùng đi có lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty cổ phần WHA Industrial Zones 1 Nghệ An (WHA Nghệ An), Công ty cổ phần Sữa TH.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng VInh thăm, chúc Tết Tập đoàn Thiên Minh Đức

Đến thăm, chúc mừng năm mới Tập đoàn Thiên Minh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cảm ơn những đóng góp của Tập đoàn trong thời gian qua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt, trong năm qua, một năm nhiều khó khăn thách thức song tốc độ tăng trưởng kinh tế Nghệ An vẫn đạt được 6,2%, thu ngân sách đạt gần 19.000 tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp, trong đó Tập đoàn Thiên Minh Đức là một trong 5 đơn vị đóng góp ngân sách lớn nhất cho tỉnh với tỷ lệ đóng góp 10%. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn trong năm 2022, vượt qua thách thức khó khăn, Tập đoàn tiếp tục duy trì tăng trưởng, mở rộng sản xuất kinh doanh ở những ngành nghề khác, tạo việc làm cho người lao động, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và cảm ơn sự tham gia tích cực, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nhất là các hoạt động thiện nguyện của Tập đoàn. Đồng chí khẳng định tỉnh luôn tạo điều kiện để Tập đoàn triển khai các dự án thuận lợi.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh Đức mong muốn và đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm Công ty THHH VSIP Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP

Đến thăm, chúc mừng Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh trong năm qua có nhiều điểm sáng, giúp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh nằm trong tốp các tỉnh, thành có tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. 22/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, có được kết quả này là có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các doanh nghiệp đang đầu tư trong Khu công nghiệp VSIP. Dù mới đầu tư và đi vào hoạt động nhưng VSIP Nghệ An đã mang lại nhiều kết quả: Thu hút được 30 dự án trong đó có 11 dự án FDI, hiện có 20 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho số lượng lao động lớn ở Nghệ An.

Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết kéo dài, lượng người trở về quê ăn Tết rất đông dẫn đến tình hình dịch những ngày vừa qua rất phức tạp, với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, làm sao để các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường ngay từ đầu năm mới. Phía tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, đặc biệt là phối hợp với các ngành để hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc các doanh nghiệp làm ăn phát đạt và quan tâm đến người lao động để họ yên tâm làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà, chúc mừng năm mới Công ty cổ phần WHA Industrial Zones 1 Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà, chúc mừng năm mới Công ty Goertek Nghệ An đầu tư dự án tại Khu công nghiệp WHA - huyện Nghi Lộc – Dự án FDI lớn nhất trên địa bàn Nghệ An hiện nay với số vốn 500 triệu USD

Tại khu công nghiệp WHA Nghệ An, gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc tới các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá sự tham gia đầu tư hạ tầng công nghiệp của WHA Nghệ An đã làm chuyển đổi đầu tư từ nông nghiệp sang công nghiệp, thu hút được nhà đầu tư vào đầu tư tại hạ tầng Khu công nghiệp WHA. Diện mạo khu công nghiệp hiện nay đã cho thấy kết quả hợp tác giữa nhà đầu tư và tỉnh, đặc biệt khu công nghiệp đã thu hút được dự án FDI 500 triệu đô la, là dự án FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, phía tỉnh đã có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tại các khu công nghiệp, đây là tiềm năng lợi thế của tỉnh. Hiện lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh ngày càng dồi dào khi hàng ngàn lao động trở về quê đã từng làm việc tại các khu công nghiệp ở các tỉnh thành lớn trở về quê do dịch bệnh. Số lượng lớn lao động này hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp WHA hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà, chúc mừng năm mới Công ty cổ phần sữa TH

Tới thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần sữa TH tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá TH là doanh nghiệp tiên phong đầu tư nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, làm thay đổi tư duy làm nông nghiệp trên mảnh đất đầy tiềm năng của Nghệ An. Đồng thời, doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động trên địa bàn. Sản phẩm của Công ty cổ phần sữa TH đã có thương hiệu và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều sản phẩm của TH đi vào lòng người Việt trong nâng cao sức khỏe và tầm vóc Việt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Đồng chí khẳng định, phía tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch, tiếp tục đưa nền nông nghiệp Nghệ An ngày càng phát triển. Đồng thời bày tỏ mong muốn quá trình sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp sẽ luôn đảm bảo vệ sinh môi trường, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn