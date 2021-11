Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thị ủy chết nghi do xe sụp ổ gà, trách nhiệm thuộc về ai?

3 ổ gà trên quốc lộ 1, nơi xảy ra vụ tai nạn làm ông H.M.P. - phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa - tử vong - Ảnh: KHẮC TRẦN

Sáng 14-11, thượng tá Trần Khắc Quang - trưởng Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra để kết luận nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến ông H.M.P. (44 tuổi, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa) tử vong.

Thông tin từ Công an thị xã Đông Hòa cho biết khoảng 20h50 ngày 12-11, ông P. đi xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn qua khu phố 2 (phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) thì tự gặp tai nạn, bị thương nặng và qua đời khi đang được cấp cứu.

Theo công an, có 3 ổ gà nằm về phía bắc vị trí ngã của xe máy do ông P. cầm lái khoảng 30m, xe máy của ông không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. "Nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương điều tra để kết luận, nhưng bước đầu nghi do xe nạn nhân bị sụp các ổ gà trên đoạn quốc lộ này" - ông Quang cho hay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Phương Đông - giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên - cho biết nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn quốc lộ 1 đang còn trong thời gian bảo hành của dự án thảm tăng cường nhựa polymer, do Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải) làm đại diện chủ đầu tư.

Theo ông Đông, không chỉ đoạn này mà khoảng 1 tháng qua, toàn tuyến quốc lộ 1 qua Phú Yên bị hư hỏng nhiều nơi với tổng diện tích mặt đường bị hư hỏng, bong tróc lên tới hơn 12.000m2.

"Toàn tuyến có 8 đội sửa chữa nhưng sửa mới được 5.000-6.000m2 thì mưa lớn kéo dài liên tục nên lại phát sinh thêm hư hỏng nữa. Trời mưa liên tục như vậy nên các đơn vị sửa chữa chỉ cố gắng đảm bảo giao thông bằng việc đổ đá, đất, sỏi chứ không đổ bêtông nhựa được. Việc đổ đá, sỏi thì chỉ vài giờ khi mưa lớn và xe chạy qua, chỗ đường hư lại trở về như cũ, rất khó khăn" - ông Đông nói.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Lương - trưởng phòng điều hành dự án của Ban quản lý dự án Thăng Long - nói rằng từ ngày 5-11, ban này đã hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị sửa chữa đoạn quốc lộ 1 qua phường Hòa Vinh, nhưng do mưa lớn kéo dài cả tuần nên không thể sửa được.

Để xảy ra tai nạn chết người do ổ gà trên quốc lộ 1 thì trách nhiệm thuộc về ai? Ông Lương nói rằng phải có kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân tai nạn thì mới rõ trách nhiệm. Tuy nhiên ông cũng cho biết việc chưa khắc phục được ngay các hư hỏng trên quốc lộ 1 qua Phú Yên, dù là do khách quan bởi thời tiết bất lợi, thì cũng có phần trách nhiệm của đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công…

Hơn 12.000m2 mặt đường quốc lộ 1 qua Phú Yên đang bị hư hỏng nặng nề



Khi được hỏi phải có giải pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông, không thể đổ do thời tiết khó khăn mà để xảy ra tai nạn giao thông gây thương vong cho người đi đường, ông Nguyễn Phương Đông nhìn nhận rằng các đơn vị sửa chữa đường đã đặt 100 biển cảnh báo ở những đoạn có hư hỏng lớn, "còn toàn tuyến có đến hơn 1.000 ổ gà rải rác thì khó có thể cảnh báo được".

Ông Đông nói cùng với việc đôn đốc các đơn vị liên quan sửa chữa đường ngay khi có nắng lên, đề nghị người dân tuân thủ quy định khi đi đường, đi đúng tốc độ, không đi sai làn đường, đồng thời cũng phải chú ý quan sát vì trời mưa lớn, trên đường có thể phát sinh những hư hỏng mới…

Cũng trong sáng 14-11, ông Lê Tấn Hổ - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên - nói rằng cả tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh này hư hỏng tràn lan nên việc sửa chữa, khắc phục khó có thể nhanh được.

"Hiện nay tất cả mọi giải pháp sửa chữa đều chỉ là tạm thời. Về lâu dài thì tỉnh sẽ làm việc với Bộ Giao thông vận tải để bộ có giải pháp gì đó, chứ nếu không thì cứ sửa vá kiểu này, đường như cái áo rách, cứ đến mùa mưa năm nào đường cũng hư tùm lum vậy thì dân gặp tai nạn đau lòng" - ông Hổ nói.

Từng xảy ra chết người do xe sụp ổ gà Sáng sớm 10-12-2018, anh T.N.Q.T. (ở Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên) chạy xe máy từ nhà đi TP Nha Trang (Khánh Hòa) để làm việc, đến đoạn quốc lộ 1 qua xã Hòa Xuân Đông (thị xã Đông Hòa) thì xe sụp 3 ổ gà liên tiếp trên đường khiến anh tử vong tại chỗ. Khi đó, quốc lộ 1 qua thị xã Đông Hòa cũng đang giai đoạn sửa chữa vì đường hư hỏng nặng, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cũng "đổ" do trời mưa kéo dài nên việc sửa chữa chậm.

