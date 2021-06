Phi Nhung bao biện chuyện cát sê của con nuôi Hồ Văn Cường?

Mới đây, dư luận quan tâm câu chuyện cát sê của Hồ Văn Cường khi một hacker tố Phi Nhung lấy hết tiền của giọng ca 18 tuổi này. Trước ồn ào, Hồ Văn Cường từng cho biết, cát sê của em được quản lý giữ. Bản thân con nuôi Phi Nhung không biết mình kiếm được bao nhiêu.

Về cát sê của Hồ Văn Cường, Phi Nhung chia sẻ trên iOne, cát sê của con nuôi cũng như của cô đều do quản lý giữ. Ngoài ra, cả hai cũng không biết kiếm được bao nhiêu. Phi Nhung giải thích vì mỗi công ty có luật khác nhau nên cô không thể nói cụ thể.

Hồ Văn Cường không giữ cát sê trong 5 năm qua. Ảnh: Dân Việt

Nhiều người cho rằng lời giải thích của Phi Nhung chưa thỏa đáng. Số đông khán giả thắc mắc tại sao cát sê của Hồ Văn Cường lại do quản lý nắm giữ mà không phải là bố mẹ đẻ của em? Vì sao Hồ Văn Cường không được biết cát sê của chính mình.

“Đưa một người xa lạ giữ toàn bộ tiền trong 5 năm, không biết số tiền ra sao liệu có ổn?”, “Quản lý giữ tiền có tin tưởng được không?”, “Hồ Văn Cường đi hát một show bao nhiêu, đến năm 18 tuổi cũng chẳng biết có đủ và đúng công sức bỏ ra không nữa", cư dân mạng bình luận.

Không ít khán giả cho rằng nếu Hồ Văn Cường tự giữ cát sê thì em có lẽ phụ giúp bố mẹ được nhiều hơn. “Phi Nhung làm vậy, tiền Hồ Văn Cường đều bị giữ lại hết, chẳng hỗ trợ được gì cho gia đình”, “Để tiền cho quản lý giữ thì lúc đấy đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu, còn bây giờ bố mẹ em vẫn vất vả đi làm thuê làm mướn", ý kiến của một số cư dân mạng.

Nhiều người so sánh Hồ Văn Cường với cô bạn cùng tuổi Phương Mỹ Chi. Trong khi Hồ Văn Cường vẫn chưa thực hiện được ước mơ mua nhà riêng để đoàn tụ bố mẹ thì Phương Mỹ Chi đã tậu được nhà cho gia đình nhờ số tiền đi hát.

“Cũng là con nuôi nhưng nhìn Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi khác xa quá. Một em được tự do, tự lập về tài chính, giúp đỡ được cha mẹ. Một em thì không", "So với Phương Mỹ Chi, thấy thương Hồ Văn Cường. Ai đời con người ta đi hát, ba mẹ còn sống ra đấy mà quản lý giữ tiền, mà giữ đến năm 18 tuổi mới đưa, rồi ba mẹ người ta cần sửa nhà, mua gì... chẳng thể quyết định được mặc dù con đi hát có tiền”, cư dân mạng so sánh Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi.

Một số khán giả cho rằng Phi Nhung nên đưa cát sê của Hồ Văn Cường cho bố mẹ đẻ của em cất giữ hoặc lập tài khoản riêng cho Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó, phía nữ ca sĩ cũng nên minh bạch vấn đề cát sê của con nuôi.

Tác giả: Thu Cúc

Nguồn tin: Tri thức và cuộc sống