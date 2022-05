Phẫu thuật nội soi điều trị u tuyến thượng thận cùng PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Theo người bệnh N.Q.C, 31 tuổi ở TP Vinh, Nghệ An chia sẻ, anh C. thường xuyên bị cao huyết áp vào buổi tối, tình trạng diễn ra kéo dài mà không rõ nguyên nhân. Vì vậy, anh C quyết định khám tầm soát để điều trị dứt điểm bệnh.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CLVT) các Bác sĩ phát hiện hình ảnh khối u tủy tuyến thượng thận bên phải 16 x 14 mm. Người bệnh C. được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận (P).

Hình ảnh tuyến u thượng thận

Sau khi đặt 4 trocar, vào ổ phúc mạc, vén gan, phẫu tích phúc mạc thành sau từ ngách gan_thân. Phẫu thuật viên tiếp cận khoang sau phúc mạc, xác định khối u nằm ngay phía trên thận phải, nằm sát tĩnh mạch chủ bụng, tiến hành phẫu tích, kẹp, đốt bó mạch tuyến thượng thận. Phẫu tích bộc lộ toàn bộ u kích thước 3 x 2 x 3 cm, màu vàng, chắc. Cầm máu kỹ, lau sạch vùng mổ, lấy u ra qua lỗ trocar 10, đóng các lỗ trocar. Cuộc mổ diễn ra thành công sau 45 phút, toàn bộ u được gửi làm giải phẫu bệnh.

PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến trực tiếp thực hiện cho biết: “U tuyến thượng thận là bệnh lý gây ra các rối loạn về nội tiết, đặc biệt là cao huyết áp. Tùy từng hội chứng mà có thể gây ra các triệu chứng khác nhau. Đối với người bệnh C. có triệu chứng chẩn đoán cận lâm sàng hướng nhiều tới hội chứng Phcoromocytone - đây là 1 bệnh lý u tủy. Rất may, người bệnh được phát hiện sớm và phẫu thuật tại Bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và triển khai được các kỹ thuật mới, nên cuộc mổ đã diễn ra thành công tốt đẹp”

Sau mổ tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh không cần dùng thuốc điều trị huyết áp và có thể xuất viện sau 3 ngày.

Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết nằm ở cực trên thận. Mỗi người có hai quả thận, do đó chúng ta có hai tuyến thượng thận. Kích thước tuyến khoảng bằng quả óc chó. Mỗi tuyến thượng thận có một phần bên ngoài (vỏ thượng thận) và một phần bên trong (tủy thượng thận). Tuyến thượng thận nằm sâu sau phúc mạc. Nó là tuyến nội tiết có vai trò quan trọng với nhiều hoạt động sống của cơ thể, tiết ra hormone tham gia các quá trình chuyển hoá phức tạp.

Hình ảnh PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi – Chuyên gia đầu ngành Ngoại tiêu hóa tuyến Trung Ương – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang tiến hành ca phẫu thuật

U tuyến thượng thận là khối u hiếm gặp và thường là u lành tính, chỉ có một tỉ lệ rất hiếm là u ác tính (ung thư). U tuyến thượng thận thường chỉ xuất hiện ở một trong hai tuyến thượng thận nhưng trong một số trường hợp có thể cả hai tuyến.

Triệu chứng điển hình của u tủy, thượng thận là các cơn tăng huyết áp dai dẳng đôi khi kịch phát, xảy ra đột ngột, kéo dài từ vài phút đến vài giờ sau đó tự giảm về bình thường. Trong cơn tăng huyết áp, người bệnh có các biểu hiện như: Nhịp tim nhanh, cảm giác hồi hộp, đau ngực, nhức đầu, buồn nôn, nôn, tiều nhiều, da tái xanh, vã mồ hôi, toàn thân lạnh. Sau cơn tăng huyết áp người bệnh mệt lả, cơ thể mất nhiều nước có thể rối loạn điện giải hoặc trụy tim.

U tuyến thượng thận là một bệnh lý về rối loạn nội tiết rất khó chẩn đoán và điều trị. Do vị trí giải phẫu nằm sâu sau phúc mạc, liên quan mật thiết tới các thành phần quan trọng, đặc biệt là các mạch máu lớn như bên phải là tĩnh mạch chủ dưới và bên trái là động mạch chủ bụng, vì vậy trong quá trình phẫu tích rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là sự phát triển của ngành nội tiết và phẫu thuật. Trong đó phẫu thuật nội soi đã hạn chế những khó khăn và phức tạp trong khi mổ, mang lại hiệu quả cao trong điều trị.

Để tầm soát phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, khi có các dấu hiệu rối loạn nội tiết hoặc có những cơn cao huyết áp vô căn, mọi người cần thăm khám tại Bệnh viện có chuyên khoa nội tiết hoặc tim mạch để tầm soát bệnh bệnh lý u tuyến thượng thận hoặc có thể u tủy hoặc u vỏ nhằm điều trị triệt căn bệnh lý hơn.

Tại Bệnh viện Quốc tế Vinh, người bệnh sẽ được thăm khám và điều trị với các Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Vinh và các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm. Hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao như CT scan, MRI giúp phát hiện và tầm soát các khối u với độ chính xác cao, đảm bảo cuộc mổ diễn ra an toàn, hiệu quả cao nhất.

Tác giả: Kim Chung

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn