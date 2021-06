Phẫu thuật khẩn cấp ngay tại khu cách ly cứu sống sản phụ cùng con

Ngày 24/6, thông tin từ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, một sản phụ bị rau bong non nguy kịch đã được các bác sỹ phẫu thuật cấp cứu tại khu cách ly, cứu sống cả 2 mẹ con an toàn.

Trước đó, ngày 14/6, lúc đang ở nhà, sản phụ sản phụ N.T.H. (30 tuổi, Hà Tĩnh) xuất hiện đau bụng kèm ra máu âm đạo nên được chuyển cấp cứu đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đến cổng viện, sản phụ ngay lập tức được chuyển vào khu cách ly của bệnh viện để cấp cứu do có yếu tỗ dịch tễ liên quan vùng dịch Covid-19. Bác sỹ thường trực khu cách ly kiểm tra nhận thấy tình trạng bệnh nhân mệt; da xanh, niêm mạc nhợt; ra nhiều máu và nước ối... Sản phụ đang mang thai lần 2, lần đầu sinh mổ.

Ca phẫu thuật được tiến hành ngay tại khu cách ly cứu sống sản phụ và con.

Nhận định tình trạng sản phụ bị rau bong non thể nặng, gây suy thai, cần mổ cấp cứu khẩn cấp ngay tại khu cách ly. Ngay sau khi nhận chỉ đạo từ trực lãnh đạo bệnh viện, các êkip gồm phẫu thuật viên sản khoa; gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh được huy động tối khẩn từ khu điều trị nội trú ra khu cách ly để tiến hành mổ cấp cứu. Chỉ sau khoảng 20p kể từ khi sản phụ đến viện, êkip đã phẫu thuật lấy ra 1 bé gái.

Vừa chào đời, em bé đã rơi vào tình trạng nguy hiểm: da tái nhợt; mất trương lực cơ, không có phản xạ hô hấp. Ngay lập tức, các bác sỹ khoa hồi sức sơ sinh tiến hành cấp cứu, đặt nội khí quản bóp bóng; hồi sức tim phổi. Và thật may mắn, sau 2 phút cấp cứu tại chỗ, da bé đã có dấu hiệu hồng hào hơn, có phản xạ. bé được tiếp tục chuyển về khu vực hồi sức sơ sinh thuộc khu cách ly tiếp tục điều trị.

Đồng thời với nỗ lực của êkip hồi sức sơ sinh, các phẫu thuật viên Sản khoa cũng nỗ lực bảo tồn tử cung, duy trì khả năng sinh sản cho sản phụ. Sau mổ sản phụ được đưa về khu hồi sức tích cực để theo dõi hậu phẫu sát sao.

Kết thúc ca mổ, bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly và phòng mổ.

Sau 5 ngày điều trị, sản phụ đã gần như hồi phục hoàn toàn; chỉ còn đau vết mổ nhẹ; Bé đã tự thở, bú tốt, phản xạ sơ sinh bình thường. 2 mẹ con sản phụ H. đã sớm được xuất viện về nhà./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV