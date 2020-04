Phạt người xúc phạm vong linh 2 cảnh sát hy sinh

Ngày 7/4, ông Nguyễn Hưng Lợi, Phó Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với P.V.T. (35 tuổi, trú tại Hải Châu, TP Đà Nẵng) vì xúc phạm uy tín, danh dự hình ảnh lực lượng công an nhân dân và có những bình luận sai về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Khuya 2/4, trong lúc truy đuổi nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép, 2 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Sơn Trà đã hy sinh. Sau đó ít giờ, ông T. đã đăng tải một số nội dung lên trang Facebook cá nhân sai bản chất vụ việc. Trong các bình luận, người này còn có lời lẽ xúc phạm 2 cảnh sát hy sinh và cổ súy cho hoạt động đua xe trái pháp luật.

Công an làm việc với ông T. Ảnh: Hưng Lợi.

"Ông T. lợi dụng về vụ 2 công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân", ông Lợi thông tin.

Cũng trong ngày 2/4, ông P.V.T. lên mạng xã hội bình luận về công tác phòng chống dịch Covid-19 với góc nhìn phiến diện.

Khi công an mời lên làm việc, lúc đầu ông T. cho rằng tài khoản Facebook V.T. bị người khác chiếm quyền sử dụng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã chứng minh thời điểm xuất hiện các bình luận sai phạm đến lúc làm việc tại cơ quan công an, ông P.V.T. vẫn làm chủ tài khoản Facebook V.T, không có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng.

"Hành vi của người này đã vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện", ông Lợi cho biết.

Tác giả: Đoàn Nguyên

Nguồn tin: zing.vn