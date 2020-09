Phát hiện thi thể nữ giới tử vong dưới kênh nước gần trạm bơm

Sáng nay (16/9), người dân thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc (Hải Dương) bất ngờ phát hiện thi thể nữ giới nằm tử vong dưới kênh nước cạnh Trạm bơm Thanh niên A, sau đó vụ việc được báo cho cơ quan chức năng thụ lý giải quyết.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Bùi Hữu Quyên, trú tại thôn Phong Lâm (xã Hoàng Diệu) đang vớt rác tại đoạn kênh trước Trạm bơm Thanh niên A. Quá trình vớt rác, ông Quyên bất ngờ phát hiện thi thể nữ giới nằm dưới nước (đoạn chắn rác) và nhanh chóng hô hoán, báo cho chính quyền sở tại.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường theo dõi sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Nhận được tin báo, Công an xã Hoàng Diệu nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp báo về Công an huyện Gia Lộc cùng cơ quan chức năng và đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính, quê quán nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách QL37 không xa. Ảnh: Đ.Tùy

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội tại hiện trường, nạn nhân nằm tư thế úp mặt xuống nước, mặc áo màu xanh, quần tối màu và thi thể có dấu hiệu phân huỷ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.