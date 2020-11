Phát hiện người đàn ông chết trong căn chòi ở tư thế treo cổ

Trước đó, người dân phát hiện anh N. chết trong tư thế treo cổ trong căn chòi bán nước, bán cà phê tại góc đường số 2, quốc lộ 1 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức).

Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Qua kiêm tra, nạn nhân treo cổ bằng chiếc quần jean, bên cạnh có để một mẫu giấy được cho là của anh N. để lại, trong đó ghi nội dung anh N. bị người khác đánh đập, chèn ép.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh TL.

Do vụ việc có tính phức tạp, Công an quận Thủ Đức đã báo lên Công an TP HCM nhờ hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường.

Tới hơn 10h trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Được biết, nạn nhân là anh Nguyễn Văn N. (33 tuổi, quê Nghệ An). Anh N. là người có số má ở khu vực bến xe Lam Hồng, vụ việc hiện đang được công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Trung Lĩnh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết