Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Ngày 13/9, Công an TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nam thanh niên được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại địa phương.

Theo đó, 7h30 sáng cùng ngày, tại vườn cà phê trên đường Tố Hữu (tổ dân phố 20, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc), người dân phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi chết trong tư thế treo cổ nên lập tức trình báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP. Bảo Lộc và Công an phường Lộc Sơn nhanh chóng có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Qua ghi nhận ban đầu, thanh niên nói trên đã chết cách đây khoảng 4 đến 5 ngày.

Trong người nam thanh niên này không có giấy tờ tùy thân nên đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được danh tính.

Đặc điểm nhận dạng: mặc quần kaki màu xanh đen và áo khoác kaki màu xám, đi dép sandan màu đen; đội mũ lưỡi trai màu đen và trên mu bàn tay trái có xăm hình ngôi sao.

Hiện Công an TP. Bảo Lộc đang bảo vệ hiện trường chờ lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời thông báo ai là người thân hãy liên hệ qua số điện thoại 02633.864.178 hoặc 02633863494 (Công an phường Lộc Sơn) để được hỗ trợ.

Tác giả: HIỀN MAI

Nguồn tin: Báo VTC News