Phát hiện một phụ nữ chết cháy trong công viên

Theo đó, vào khoảng 19h00 tối 26/6, người dân ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá, phát hiện có một đám cháy dữ dội ở bãi cỏ nằm trong Công viên An Hòa; đến gần thì thấy khói lửa bốc lên từ chiếc xe máy, cách đó khoảng 5m là thi thể một phụ nữ bị cháy đen.

Thi thể một phụ nữ bị cháy đen được người dân phát hiện ở Công viên An Hòa

Chiếc xe máy đang bốc cháy tại hiện trường

Nhận được tin báo, Công an phường An Bình và Công an thành phố Rạch Giá nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị P.H., 50 tuổi, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá.

Hiện lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo trình bày của người nhà nạn nhân, thời gian gần đây, bà H. có vay rất nhiều tiền từ tín dụng đen nhưng không có khả năng chi trả.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.