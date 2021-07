Phát hiện loài cá taxon độc nhất ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Khu BTTN Pù Hoạt cách thành phố Vinh khoảng 170 km về phía Tây Bắc, cách quốc lộ 1B (đường Hồ Chí Minh) theo đường 48 đi vào từ thị xã Thái Hòa khoảng 80 km. Khu vực có nhiệt độ bình quân năm là: 23,1độ C, nhiệt độ tối cao vào mùa hè là 41,3 độ C, nhiệt độ tối thấp vào mùa đông là 10 độ C; độ ẩm bình quân năm 86%; lượng mưa bình quân năm là: 1.734,5mm.