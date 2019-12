Phát hiện cơ sở sản xuất nước giải khát giả thương hiệu nước tăng lực Number One

Ngày 18/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở sản xuất nước giải khát giả vừa phát hiện trên địa bàn.

Giả nước giải khát Number One.

Cụ thể, nhằm thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATGT, PCCC dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Sau một thời gian theo dõi, mật phục, lúc 14h30 ngày 17/12 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Kim – Phó Giám đốc Công an tỉnh, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ ập vào cơ sở do Trần Minh Hải (HKTT tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) làm chủ (tại khu phố 3A, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hoà).

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này đang có hành vi làm giả thương hiệu nước uống tăng lực Number One.

Qua làm việc nhanh với Hải, Hải khai cơ sở có khoảng 9 đến 10 nhân công có nhiệm vụ đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước tăng lực Number One vào các chai nhựa có chứa nước màu vàng bên trong (có ghi là nước trái cây).

Nước này được Hải nhập về từ quận 12, TP.HCM rồi đóng vào thùng (loại 24 chai/thùng) rồi đem ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định có gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác, 350 thùng nước ngọt giả thương hiệu nước tăng lực Number One thành phẩm cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ cho hành vi làm giả.

Ngoài ra qua kiểm tra kho của cơ sở, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bao bì, nhãn dán của thương hiệu bột giặt OMO, Tide.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong và tịch thu toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin