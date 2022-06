Phát hiện 2 phụ nữ tử vong và 1 người đàn ông nguy kịch trong vụ cháy "bí ẩn"

Ngay lập tức, Công an xã Bù Gia Mập phối hợp các lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra, khám xét. Lúc này ngọn lửa đã được người dân đập tắt, cửa ngôi nhà bị khóa bên trong, mọi người gọi cửa nhưng không ai trả lời hay ra mở cửa. Nhìn khẽ qua cửa sổ của căn nhà mọi người phát hiện có 2 người bị cháy nằm bất động.

Hiện trường vụ việc

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc

Khi phá cửa vào trong, lực lượng Công an xã và người dân giật mình phát hiện ông N.Đ.N. (56 tuổi, chồng bà V.) đang hôn mê, nằm bất tỉnh ở phòng khách, bên cạnh có 1 chai thuốc trừ sâu. Ông N. đã được Công an xã đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.Tại phòng ngủ, có 2 nạn nhân nữ đã chết cháy gồm bà T.T.N.V. (52 tuổi) và bà T.T.N.T. (53 tuổi), thường trú tỉnh Quảng Nam.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tác giả: BÙI LIÊM

Nguồn tin: sggp.org.vn