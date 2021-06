Phát hiện 12 ca dương tính SARS-CoV-2 sau 1 đêm, có 3 nhân viên y tế

Sáng 29-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó huyện Yên Mỹ 7 ca, huyện Phù Cừ 1 ca, huyện Kim Động 1 ca đều liên quan đến ổ dịch Yên Mỹ. Huyện Tiên Lữ có 3 ca liên quan đến cán bộ Trung tâm y tế huyện.

Các trường hợp vừa được ghi nhận gồm: N.T.L.C. (SN 2005) ở thôn Ông Tố, Thị trấn Yên Mỹ; N..V.T. (SN 1985) ở xã Vũ Xá, huyện Kim Động; N.T.N. (SN 1987), ở thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ; H.T.C. (SN 1980), ở Thanh Long, huyện Yên Mỹ; N.V.Đ. (SN 1979), ở thôn Hạ, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ; P.V.T. (SN 1980), ở Minh Phượng, Tiên Lữ; T.T.B.P. (SN 1992) ở An Viên, Tiên Lữ; P.K.N. (SN 2020), ở An Viên; N.T.H. (SN 1954) ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ; C.V.P. (SN 2012) ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ; N.Đ.H. (SN 2002), ở xã Thanh Long; P.N.A. (SN 1986) làm công ty Tân Á, Hưng Yên.

Ca dương tính đầu tiên ở huyện Phù Cừ làm công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên ở huyện Yên Mỹ. Trường hợp này đã được cách ly tại công ty từ ngày 25-6, chuyển cách ly tại Đại học Thủy lợi cơ sở 2 từ ngày 27-6. Ngày 28-6, chị N. có biểu hiện sốt, chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hưng Yên cách ly. Chồng và 2 con cách ly tại nhà từ 26-6, đã đưa đi cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng huyện đã nhanh chóng thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc, tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn theo quy định phòng chống dịch.

Như vậy, từ 21-6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận chung là 55 ca, trong đó: huyện Yên Mỹ 43 ca, huyện Tiên Lữ 5, huyện Kim Động 3, huyện Khoái Châu 2, huyện Ân Thi 1 và huyện Phù Cừ 1.

Liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên), địa phương này đã quyết định phong tỏa 2 thôn là An Xã, xã An Viên gồm 733 hộ với 1.936 nhân khẩu và thôn Điểm Tây, xã Minh Phượng gồm 410 hộ với 1.359 nhân khẩu. Đồng thời, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã An Viên và Minh Phượng.

Ngay khi nhận được báo cáo về các trường hợp F0 này, ngay lập tức UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó nhằm kịp thời truy vết các trường hợp liên quan, triển khai ngay biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng xác định nguồn lây, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.



