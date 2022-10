Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trên Cổng TTĐT tỉnh năm 2022

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, Phó Ban tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nghi Lộc.

Toàn cảnh lễ phát động

Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi

Trong thời gian qua, mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng thực tế cũng cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Số người chết và bị thương do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, tình trạng vi phạm luật giao thông vẫn còn phổ biến, ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn vẫn chưa được giải quyết tốt… Bên cạnh đó, mạng internet hiện nay có rất nhiều lợi ích và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày nhưng việc vi phạm pháp luật trong việc cung cấp, sử dụng, chia sẻ thông tin trên mạng internet cũng đã để lại nhiều hậu quả đáng tiếc.

Đ/c Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Ban tổ chức cuộc thi thông qua thể lệ cuộc thi

Đại diện học sinh trường THPT Nghi Lộc 3 phát biểu hưởng ứng cuộc thi

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, cách ứng xử khi tham gia giao thông; đồng thời góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An năm 2022.

Ngay sau lễ phát động, các học sinh của Trường THPT Nghi Lộc 3 tham gia thi tại lễ phát động

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là các tầng lớp học sinh, sinh viên về quy định của pháp luật trong việc quản lý cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng internet, mạng xã hội, xây dựng văn hóa và định hướng xử lý các vấn đề trên mạng xã hội; giảm thiểu các tác động tiêu cực trong cung cấp sử dụng thông tin trên mạng xã hội.

Đây là năm thứ 5 UBND tỉnh tổ chức cuộc thi. Ngay sau khi phát động, Cuộc thi sẽ được triển khai rộng rãi đến tất cả các ngành, địa phương, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Để cuộc thi diễn ra thành công và được triển khai sâu rộng, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Ban tổ chức cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các trường học, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh nghiêm túc triển khai và hưởng ứng cuộc thi; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân đều biết và tham gia thi, từ đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của nhân dân và ý thức trong việc cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet đúng pháp luật, có hiệu quả, thiết thực, lành mạnh; có văn hóa, có ý nghĩa thiết thực cho bản thân và xã hội.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi 1 lần. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 26/10 đến ngày 23/11/2022. Người dự thi truy cập vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://nghean.gov.vn vào chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” hoặc truy cập vào địa chỉ atgt.nghean.gov.vn và làm theo hướng dẫn để làm bài thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. - Mỗi tuần có 16 giải thưởng cá nhân, bao gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; - Đối với giải tập thể, có 04 giải, mỗi tuần 01 giải. Kết thúc mỗi tuần thi, Ban tổ chức sẽ quyết định 01 đơn vị xuất sắc nhất trong tuần đạt Giải thi tuần của cuộc thi. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ quyết định có 05 giải tập thể dành cho 05 đơn vị xuất sắc nhất trong cả Cuộc thi.

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn