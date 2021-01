Phẫn nộ nhóm người lao ra đường nhặt 30 triệu tiền đánh rơi của cô gái dành để trả nợ

Theo điều 230, Bộ luật Dân sự 2015 liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên quy định có định: Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.