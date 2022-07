Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

Tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Báo cáo tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng, nhất là trong quý I; giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khá tích cực.

Kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 46.426 tỷ đồng, tăng 8,44% (kịch bản tăng trưởng đề ra 6 tháng đầu năm là 7,7-8,3%; cùng kỳ 6 tháng năm 2021 tăng 7,43%), đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán, bằng 100,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.303 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thu hút đầu tư tiếp tục đạt được kết quả khá tích cực với 58 dự án cấp mới và điều chỉnh 63 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 28.101,2 tỷ đồng; trong đó tổng số vốn cấp mới là 14.827 tỷ đồng. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ KH&ĐT, Nghệ An là một trong 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm (với 580 triệu USD, là mức cao nhất từ trước đến nay). Thành lập mới 1.080 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký 11.204 tỷ đồng; có 564 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 14,2% so cùng kỳ 2021.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế, các ngành và địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; kiểm soát tỷ lệ bệnh nhân tử vong, chuyển nặng; đảm bảo số ca mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống; số ca bệnh nặng giảm sâu. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chế độ ưu đãi đối với Người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ giúp xã hội. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Nghệ An thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt chỉ số cao nhất cả nước. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt 87,59 điểm, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 01 bậc so với năm 2020 và là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay). Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả với các giải pháp phù hợp với tình hình mới.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2021. Việc chi trả chế độ phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân viên y tế tại một số huyện, thành phố, thị xã vẫn còn chậm, đặc biệt là thành phố Vinh. Công tác cải cách hành chính mặc dù đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” còn tiềm ẩn lớn; tội phạm ma tuý còn diễn biến phức tạp...

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức; các cấp, các ngành cần tập trung nỗ lực phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, nhất là Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình phê duyệt, triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Trung ương. Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành liên quan tập trung chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch đề ra; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ...

Cùng với đó, thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19…

Đồng thời, phát triển các lĩnh vực văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại; tăng cường chỉ đạo thông tin, tuyên truyền góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh