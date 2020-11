Phá ổ nhóm tài chính đa cấp và tiền ảo 1.000 tỉ đồng

Ngày 25-11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phá Chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người gồm: Vũ Đức Đạt (SN 1985; ngụ phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Trần Văn Thành (SN 1989; ngụ phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Vĩnh Khiêm (SN 1985; ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, tháng 11-2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình Website: Tradenew.io dưới dạng là sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Ngoài các chức năng giao diện tương tự các sàn đầu tư tài chính khác, Thành đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp vào kết quả giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ lệ % theo mong muốn của người quản lý (admin).

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, nhóm này đã thuê máy chủ dữ liệu (data sever) cho trang Website: Tradenew.io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư.

Sau đó, 2 người trên đã bán lại trang web cho Vũ Đức Đạt. Từ đó, Đạt đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io.

Tại đây, Đạt tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là "Leader" cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % "hoa hồng" chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4... (dạng đa cấp). Ngoài ra, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.'

Với thủ đoạn này, ổ nhóm của Đạt đã quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch trên sàn Tradenew.io. Số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng/1$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500 đồng/1$.

Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm hoàn lại 90% vốn (như đã hứa) nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với những thủ đoạn trên, tính đến khi bị bắt có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, TP trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này, số tiền mà các bị hại tố giác lên tới 5 tỉ đồng. Ngoài ra, số tiền ảo mà ổ nhóm này đứng tên trên sàn Tradenew.io lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động