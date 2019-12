Phá cửa, giải cứu tài xế xe tải kẹt trong cabin sau cú tông xe liền hoàn

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ tông xe liên hoàn, tài xế xe tải kẹt trong cabin.

Đến 1h đêm 26/12, lực lượng Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tông xe liên hoàn trong đêm giữa 3 phương tiện ô tô tải và xe container.

Đầu xe tải 65C-067.66 bẹp rúm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 25/12 trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Phú Long B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ khiến tài xế xe tải 65C-067.66 kẹt cứng trong cabin. Người dân đã phải dùng xà beng phá cửa, đưa tài xế này ra ngoài đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân.

“Do phần đầu xe ô tô tải biến dạng và rúm lại, tài xế bị kẹt chặt ở cabin, người dân đã khá vất vả, phá cửa và kéo sắt mới đưa được tài xế ra ngoài đi cấp cứu”, một người dân có mặt nói.

Tại hiện trường, xe container mang biển số 65C-117.82 nằm ở phía trước bị hư hỏng phần đuôi. Phía sau xe container này là ô tô tải biển số 64C-025.33 (vị trí ở giữa) bị hư hỏng phần đầu và phần đuôi. Ở vị trí sau cùng là ô tô tải 65C-067.66 bị bẹp rúm phần đầu.

Theo thông tin ban đầu, cả phương tiện đều di chuyển cùng chiều, hướng từ TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đi TP.Cần Thơ. Khi đến đoạn trên, xe container giảm tốc độ để chuẩn bị rẽ phải vào bãi xe thì xảy ra vụ tông xe liên hoàn.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an huyện Long Hồ kịp thời có mặt xử lý vụ tai nạn và phân luồng, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được ngành chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin