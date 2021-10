Ôtô tông 3 người thương vong ở Quảng Nam: Tài xế có nồng độ cồn

Sáng 30-10, lãnh đạo Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận kết quả kiểm tra cho thấy người điều khiển chiếc ôtô trong vụ tai nạn xảy ra tại địa phương vào tối 29-10 là ông Nguyễn Thông (SN 1983; ngụ xã Cẩm Hà, TP Hội An) có nồng độ cồn trong hơi thở.

Điều đó cho thấy người đàn ông này đã sử dụng bia/rượu trước khi lái xe. Công an TP Hội An đang tiếp tục làm việc với tài xế và những người liên quan, hoàn tất các hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 19 giờ 50 phút tối 29-10, trước nhà số 633 Nguyễn Tất Thành (đoạn thuộc tổ 8, Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An), ôtô do ông Nguyễn Thông điều khiển lưu thông theo hướng Hội An đi Đà Nẵng đã xảy ra va chạm với 3 xe máy đi theo hướng ngược lại.

Chiếc ôtô bị hỏng nặng sau khi lùa hàng loạt xe máy

Hậu quả, chị Trần Võ Khánh Linh (SN 1988, trú tại An Bàng, Cẩm An, TP Hội An) tử vong tại hiện trường, 2 phụ nữ khác bị thương. Cả 3 nạn nhân đều là người đi xe máy.

Tại hiện trường, đầu ôtô bị biến dạng, 3 chiếc xe máy bị hỏng nặng, mảnh vỡ rơi vãi khắp đường. Người dân địa phương cho biết ông Thông có biểu hiện say xỉn khi lái xe gây tai nạn.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động