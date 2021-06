Ông Võ Trọng Hải tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải (SN 1968), quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026, ông từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.