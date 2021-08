Ông Tất Thành Cang ‘qua mặt’ Thành ủy TPHCM, gây thiệt hại 167 tỷ đồng

Ông Tất Thành Cang.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM vừa hoàn tất điều tra, chuyển Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và 9 bị can – cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Dự án 32ha Phước Kiểng Nhà Bè.

Theo Cơ quan ANĐT, khu đất có diện tích khoảng 50ha tại xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè, TPHCM) là đất nông nghiệp do các hộ dân sử dụng. Năm 2000 - 2001, UBND huyện Nhà Bè và Ban Tài chính Quản trị Thành ủy chủ trương cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận – 100% vốn nhà nước, thuộc Văn phòng Thành ủy), chuẩn bị thực hiện dự án theo quy hoạch là khu dân cư. Cty Tân Thuận đã thỏa thuận chuyển nhượng đất với các hộ dân từ năm 2001 đến năm 2011 được khoảng 323.287m2 đất (32,3ha/50ha) không liền thửa (đất da beo) trong tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án là 50ha.

Ngày 5/6/2017, Cty Tân Thuận và Cty Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng; Ngày 7/6/2017 và ngày 8/9/2017 ký các phụ lục hợp đồng. Hai bên tiến hành thanh toán tiền hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết...

Để được chuyển nhượng cho Cty Quốc Cường Gia Lai, Cty Tân Thuận đã xin chủ trương và ông Tất Thành Cang là người chấp thuận.

Theo Cơ quan ANĐT, với tư cách Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phụ trách Văn Phòng Thành ủy, ông Tất Thành Cang không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định việc chuyển nhượng Dự án khu dân cư Phước Kiểng.

Tại tờ trình 1206 của Cty Tân Thuận, ông Cang bút phê “đồng ý” cho chuyển nhượng phần đất đã đền bù, nội dung tờ trình có nêu giá trị chuyển nhượng là 1.290.000đ/m2, được cụ thể hóa bằng Thông báo số 512-TB/VPTU ngày 1/6/2017 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Tất Thành Cang. Điều này, theo Cơ quan ANĐT là vi phạm vào khoản 3,4 Điều 6 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản tại các công ty TNHH thuộc sở hữu Đảng bộ TPHCM.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, xác định thẩm quyền quyết định chuyển nhượng phần đất tại Dự án khu dân cư Phước Kiểng cho Cty Quốc Cường Gia Lai thuộc Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ông Tất Thành Cang không báo cáo mà tự ý chấp thuận cho cấp dưới thực hiện chuyển nhượng không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, thể hiện lỗi cố ý, đã vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 31 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

Cơ quan ANĐT kết luận, căn cứ kết luận định giá của Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố, vụ việc đã gây thiệt hại trên 167 tỷ đồng, là nguồn vốn của Đảng bộ Thành phố tại Cty Tân Thuận.

Đường vào Dự án 32ha Phước Kiểng, Nhà Bè

Ông Tất Thành Cang bị bắt tạm giam vào ngày 21/6. Theo Cơ quan điều tra, ông Cang (và một số bị can) có nhân thân tốt, có nhiều thành tích, bằng khen. Vì vậy, Cơ quan ANĐT đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Cang (và 1 số bị can). Mặt khác, cơ quan điều tra cũng cho rằng, không xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Cang vì “không ăn năn hối cải, không thừa nhận sai phạm”.

Cũng theo Cơ quan ANĐT, ngày 29/6, đơn vị này đã có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM kiểm tra, cung cấp thông tin liên quan đến việc nhà, đất và tài tài sản gắn trên đất đối với ông Cang. Tuy nhiên đến nay chưa có kết quả trả lời.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền Phong