Ông Nguyễn Văn Lê thôi làm Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB sau 23 năm

Căn cứ đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe của ông Nguyễn Văn Lê, tại cuộc họp HĐQT thường kỳ ngày 26/7, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã đồng ý đề xuất xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Văn Lê.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) SHB ngày hôm nay (4/8) đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc SHB đối với ông Nguyễn Văn Lê. Ông Nguyễn Văn Lê sẽ tiếp tục là thành viên HĐQT tại ngân hàng này.

Ông Nguyễn Văn Lê là Tiến sỹ kinh tế với gần 30 năm kinh nghiệm công tác và quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và giữ chức danh Tổng Giám đốc SHB từ năm 1999.

Phó Chủ tịch HĐQT Võ Đức Tiến sẽ kiêm nhiệm phụ trách điều hành SHB trong thời gian ngân hàng tuyển Tổng Giám đốc mới.

Ông Nguyễn Văn Lê là Tiến sỹ kinh tế với gần 30 năm kinh nghiệm công tác và quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và giữ chức danh Tổng Giám đốc SHB từ năm 1999. Ông đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; cùng với bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, ông Nguyễn Văn Lê sẽ rời ghế CEO của SHB sau gần 23 năm gắn bó và đưa ngân hàng này đạt nhiều thành tựu nổi bật, bước qua nhiều giai đoạn phát triển và chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt phải kể đến thương vụ nhận sáp nhập thành công Habubank trở thành thương vụ điển hình thành công trong đề án tái cấu trúc của hệ thống ngân hàng, sáp nhập công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel…

Phó Chủ tịch HĐQT Võ Đức Tiến kiêm nhiệm phụ trách điều hành SHB trong thời gian ngân hàng tuyển Tổng Giám đốc mới.

Còn người được HĐQT SHB giao phụ trách điều hành, ông Võ Đức Tiến sinh năm 1962, là Thạc sỹ kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị. Ông có 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng phụ trách các vị trí quản lý tại Agribank, Ngân hàng chính sách xã hội…

Tính đến 30/6, SHB có tổng tài sản đạt hơn 458 nghìn tỷ đồng; vốn điều lệ hiện nay đạt hơn 19.260 tỷ đồng; vốn tự có đạt 40.425 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SHB đạt 3.095 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm; dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 332 nghìn tỷ đồng, tăng 8,46% so với cuối năm 2020, huy động vốn hợp nhất đạt 423 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020.

Với kết quả này, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của SHB (ROE) đạt tới 24,3%, tương đương với chỉ số hiệu quả hàng đầu hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo Dân trí