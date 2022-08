Ông chủ sữa Kun lấn sân bất động sản, thành lập công ty 500 tỷ đồng

Mới đây, HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) đã thông qua nghị quyết góp vốn thành lập công ty con trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo đó, IDP sẽ thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Green Light, dự kiến vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó IDP góp 99,98%, tương ứng 499,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Green Light sẽ hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ngoài ra, công ty còn hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Theo Nghị quyết, HĐQT IDP ủy quyền cho bà Chu Hải Yến - Phó tổng giám đốc IDP và ông Phan Văn Thắng - Kế toán trưởng IDP làm đại diện quản lý phần vốn góp của IDP tại Green Light.

Quý 2/2022, IDP ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.482 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng cao, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 2 của IDP giảm nhẹ 5% so cùng kỳ, còn gần 216 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đây là mức lãi bán niên cao nhất 10 năm qua của công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần về bán hàng và cũng cấp dịch vụ của IDP đạt hơn 2.784 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế là hơn 452 tỷ đồng, tăng 11% so với năm ngoái.

Năm 2022, IDP đặt mục tiêu đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 452 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, công ty mới thực hiện được 51% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng.

Tính đến thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản IDP đạt hơn 3.368 tỷ đồng, tăng 13,8% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền cùng khoản phải thu ngắn hạn đều tăng mạnh, lần lượt tăng 365% và 67% so với đầu năm, lên 93,6 tỷ đồng và 586,3 tỷ đồng.

Dư nợ của công ty tính đến quý II/2022 là 1.830 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ phải trả của IDP là khoản nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn, hơn 753 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm.

Vào cuối tháng 1, IDP đã phê duyệt dự án đầu tư tại KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để chế biến sữa; sản xuất đồ không cồn và nước khoáng. Dự án có tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng, trong đó vốn góp của công ty là 300 tỷ đồng và vốn vay lên tới 2.500 tỷ đồng.

Hiện tại, công ty có 3 nhà máy. Nhà máy đầu tiên được xây dựng tại Chương Mỹ, Hà Nội vào năm 2004, nhà máy thứ hai nằm tại Ba Vì xây vào năm 2010. Ngoài ra, công ty còn có một nhà máy tại Khu công nghiệp Tây Bắc, Củ Chi (Tp.HCM).

Tác giả: Lê Thanh Hồng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn