Ông chủ khách sạn xây dựng khu sinh thái trên đất lâm nghiệp ở Hà Tĩnh là ai?

Mới đây, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tổ chức các phòng ban liên quan họp bàn để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai và xây dựng các công trình tại Khu du lịch sinh thái Cửa thờ, Trại tiểu (xã Mỹ Lộc).

Theo đó, vào cuối tháng 2/2020, người dân xã Mỹ Lộc, huyện Can lộc (Hà Tĩnh) không khỏi bất ngờ khi chứng kiến một khu đồi rừng trồng được một chủ trang trại tự ý đưa máy vào đào bới, san lấp lòng hồ Trại Tiểu và chở đất ra ngoài.

Toàn cảnh khu vực rừng bị đào xới, tạo thành vũng ao nước sâu, tổ chức thi công xây dựng chưa được phép của cơ quan chức năng.

Trước sự phản ánh của người dân, Trạm kiểm lâm Truông Kén (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc) đã phối hợp với UBND xã, Công an xã Mỹ Lộc xuống hiện trường kiểm tra lập biên bản, yêu cầu đình chỉ.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, khu đất rừng đồi trồng nói trên thuộc lô 55, khoảnh 3A, Tiểu khu 132C, thuộc rừng sản xuất, tiếp giáp với hồ Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 79,613 m2 cấp cho ông Trần Huy Giáp (trú tại TP. hà Tĩnh).

Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc cho biết, Khu đất này chỉ mới nằm trong Đồ án quy hoạch Khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu tại hai xã Đồng Lộc và Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) và chưa được cơ quan chuyên môn nào thẩm định cho phép xây dựng dự án ở đây.

Hệ thống bồn hoa, cây cảnh được chủ rừng bạt đồi, đào ao xây dựng trên khu đất lâm nghiệp...

"Việc ông Trần Huy Giáp tự ý đưa máy vào san lấp mặt bằng làm bến thuyền, bãi đỗ xe làm nhà trại trên đất lâm nghiệp khi chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền là trái với quy định của pháp luật", nhà chức trách khẳng định.

Được biết, hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ rừng tạm dừng thi công chờ hoàn tất thủ tục cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, sau hai biên bản kiểm tra và yêu cầu tạm dừng thi công, chủ rừng vẫn bất chấp pháp luật và tiếp tục cho công nhân xây dựng các hạng mục.

Trước sự việc trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành kiểm tra xử lý vụ việc. Ngày 24/4, Sở NN&PTNT phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND huyện Can Lộc và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, làm việc về việc sử dụng rừng, đất rừng của ông Trần Huy Giáp tại khoảnh 3a, tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc.

Các công trình kiên cố được chủ rừng xây dựng trên đất rừng chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành xác định việc ông Trần Huy Giáp xây dựng các công trình, đào, bới, đắp ao hồ, ngăn dòng chảy tự nhiên trên đất lâm nghiệp (đất chưa có rừng), quy hoạch sản xuất khi chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm pháp luật về Luật đất đai, Luật lâm nghiệp, Luật xây dựng và Luật thủy lợi.

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và nêu rõ thẩm quyền giải quyết vi phạm thuộc UBND huyện Can Lộc. Do vậy, Sở này đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Can Lộc đình chỉ các hoạt động vi phạm nêu trên đối với ông Trần Huy Giáp.

Đồng thời tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ các vi phạm của ông Giáp để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Bất chấp lệnh xử phạt, chủ rừng vẫn ngang nhiên làm cầu đi bộ trên phần đất không được nhà nước giao

Tháng 5/2020, UBND huyện Can Lộc ban hành quyết định số 964 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Huy Giáp (chủ hệ thống khách sạn Hoàng Ngân, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), với tổng số tiền phạt là 17,5 triệu đồng.

Ngoài việc xử phạt hành chính, UBND huyện Can Lộc còn yêu cầu chủ rừng khắc phục một số hậu quả như khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với phần diện tích rừng sản xuất chuyển sang đất khác trong nhóm đất nông nghiệp…

Các chòi tranh xây dựng vi phạm nhưng chủ rừng không chấp hành tháo dỡ, ngược lại còn sửa chữa để công trình hoàn thiện.

Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt hành chính, ông Giáp không những không chấp hành theo quyết định của chính quyền, mà lại còn tiếp tục thêm các công trình xây dựng vi phạm trước đó.

Cuối tháng 8/2020 vừa qua, UBND huyện Can Lộc buộc phải tổ chức các phòng ban liên quan họp bàn để xử lý các vấn đề liên quan đến việc công tác quản lý đất đai và xây dựng các công trình tại Khu du lịch sinh thái Cửa thờ, Trại tiểu liên quan đến chủ rừng là ông Trần Huy Giáp.

Hệ thống các công trình mới xây dựng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện

UBND huyện Can Lộc tiếp tục giao UBND xã Mỹ Lộc tăng cường kiểm tra giám sát việc xây dựng các công trình trái phép trên phần đất rừng lâm nghiêp của ông Trần Huy Giáp và yêu cầu ông Giáp tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép. UBND huyện giao UBND xã đốc thúc ông Giáp thực hiện nghiêm nội dung xử phạt tại quyết định số 964 trước đó…

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, ông Trần Huy Giáp có hộ khẩu thường trú tại TP. Hà Tĩnh. Ông Giáp được nhiều người biết đến là ông chủ của hệ sinh thái nhà hàng khách sạn tại TP. Hà Tĩnh. Ông giáp đang sở hữu các khách sạn như: Hoàng Ngân 1,2,3,4 tại TP. Hà Tĩnh và các chuỗi nhà hàng kinh doanh ăn uống khác nhau.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hoàng Ngân của ông Trần Huy Giáp mới đây cũng mở rộng thị trường ra tỉnh lân cận là Nghệ An cũng với lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nhadautu.vn