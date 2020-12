Ồn ào Thủy Tiên - Lan Ngọc ở hàng ghế đầu: Văn hóa dự sự kiện có cần thiết?

Thủy Tiên đứng dậy sau màn tạo dáng của Lan Ngọc và hai đồng nghiệp

Cách đây ít giờ, đoạn video dài 21 giây với dòng mô tả "Khoảnh khắc Thủy Tiên bị đàn em chen chỗ tới mức bỏ đi tại Vietnam International Fashion Week" được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong clip, Thuỷ Tiên và Ngọc Trinh là hai nhân vật xuất hiện sớm nhất. Sau đó, Ninh Dương Lan Ngọc và bạn thân Linh Chi lần lượt xuất hiện, ngồi cạnh Ngọc Trinh. Linh Chi còn liên tục hất tóc nhiều lần, che mất Thủy Tiên. Tầm một phút sau, có một người bước lại gần nói nhỏ vào tai Thuỷ Tiên và rồi cô cùng người này bước ra chỗ khác. Bộ ba ngồi lại dường như không mảy may quan tâm, tiếp tục chụp ảnh kỉ niệm.

Ngay lập tức, Linh Chi và Lan Ngọc trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Khán giả cho rằng hai cô gái này "vô lễ", cố tình hất váy tạo dáng và có hành động thiếu tôn trọng đàn chị.

Một số bình luận của cư dân mạng

Sau sự việc, Thủy Tiên chia sẻ với iOne rằng, vì chỗ ngồi xếp sát nhau nên người chụp ảnh cho cô đề xuất ra khu vực sân khấu chụp hình. "Hơn nữa, ghế xếp sát quá, tôi sợ mình tiếp tục ngồi sẽ ảnh hưởng đến góc chụp của các ngôi sao bên cạnh. Bản thân mà lọt vô hình của họ trông cũng rất vô duyên nên tôi quyết định đứng lên để đi ra ngoài", nữ ca sĩ giải thích thêm.

Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, đại diện của cô khẳng định tất cả chỉ là hiểu lầm. Bản thân nữ diễn viên ngồi đúng theo vị trí Ban Tổ chức sắp xếp nên hoàn toàn không có chuyện tranh giành chỗ như khán giả nghĩ. "Việc chị Tiên đứng dậy là do nhiếp ảnh của chị ấy có nhắn ra ngoài chụp thêm hình. Ê-kíp của Lan Ngọc đã gọi cho nhiếp ảnh gia của Thủy Tiên để xác nhận việc này. Hoàn toàn không có chuyện chị Tiên bỏ đi vì Ngọc chen chỗ", người này nói.

Hiện, câu chuyện vẫn tiếp tục trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Vẫn biết, hình ảnh qua đoạn video được chia sẻ có thể ở một khoảnh khắc, một góc máy nên việc hiểu lầm là khó tránh khỏi.

Có khán giả tinh ý nhận ra chỗ Linh Chi ngồi được ghi giấy tên của Nhã Phương

Song, ồn ào trên hàng ghế đầu giữa các nghệ sĩ trẻ khiến nhiều người liên tưởng đến văn hoá chào hỏi tiền bối của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, người Hàn rất coi trọng cấp bậc và tôn ti trật tự, chính vì vậy bất cứ hậu bối nào không chào hỏi, cúi chào tiền bối một cách nghiêm túc đều bị coi là thiếu tôn trọng, không lễ phép và thường hứng chịu mũi dùi từ công chúng. Là một nghệ sĩ, thái độ khắt khe và soi xét của công chúng còn lớn hơn rất nhiều.

SNSD, Moon Hee Jun (cựu thành viên của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T) là một trong rất nhiều nghệ sĩ từng phàn nàn về tình trạng hậu bối xem nhẹ văn hóa chào hỏi tiền bối, dù đã gặp nhau trong nhiều năm liền.

Còn nhớ, hồi tháng 2/2020, tại chương trình “Bạn nghĩ gì”, NSND Hồng Vân thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước hiện tượng nhiều nghệ sĩ trẻ ngày nay bị phàn nàn về thái độ làm việc thiếu lễ phép với người đi trước.

Theo nữ nghệ sĩ, thế hệ của chị, việc kính trên nhường dưới, chào hỏi đàng hoàng đã ăn sâu vào tư tưởng từ khi mới vào nghề. Các nghệ sĩ được dạy điều đó ngay từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Do đó khi ra nghề, chị gặp ai cũng chào hỏi, nhất là các cô chú lớn tuổi. Không chỉ với những người đã giúp mình, chị còn lễ phép với tất cả những người cùng trang lứa với các cô chú đó.

Về việc một số nghệ sĩ trẻ hay bị phàn nàn về thái độ, NSND Hồng Vân cho rằng có thể họ cảm thấy điều đó không cần thiết nên không làm. Họ thích sống bằng cá tính của mình nên không cần giao thiệp với ai. "Đó là suy nghĩ của họ, tôi không trách được. Chỉ có điều, tôi sẽ không tiếp xúc, không để tâm, để mắt tới những người như thế, cho đỡ mệt", nữ nghệ sĩ thẳng thắn.

Trở lại trường hợp của Thuỷ Tiên và Ninh Dương Lan Ngọc, Linh Chi, có thể, vì quá vui khi gặp được chị em thân thiết tại sự kiện nên các cô gái này đã quên chào hỏi Thủy Tiên khi được BTC dẫn tới chỗ ngồi gần đàn chị. Song, để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có, những người đẹp này nên để ý đến thái độ và cách ứng xử đối với đồng nghiệp, đàn chị trước đám đông. Văn hoá dự sự kiện, văn hoá chào hỏi chưa bao giờ là điều thừa thãi.

Nguồn video: Saigon Stories

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: Báo Giao thông