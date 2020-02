Ô tô tải va chạm xe máy, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Công an TP.Tân An đang điều tra làm rõ vụ TNGT khiến 1 người chết, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 23/2, Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ TNGT tại khu vực vòng xoay phường 4, TP.Tân An khiến 1 người chết, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 chiều cùng ngày, ô tô tải mang BKS 62C - 132.43 (chưa rõ danh tính tài xế), lưu thông trên QL1 từ hướng Tiền Giang đi TP.HCM. Khi đến khu vực vòng xoay thuộc phường 4, TP.Tân An, bất ngờ va chạm với mô tô do chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1971, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) điều khiển chở con gái 18 tuổi, chạy từ hướng trung tâm TP.Tân An về miền Tây.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy văng khỏi xe, té ngã xuống đường, bánh xe tải cán qua người khiến chị Thủy tử vong tại chỗ. Trong khi đó, con gái chị bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, chiếc mô tô bị cuốn vào gầm xe tải, kéo đi khoảng 10m và hư hỏng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP.Tân An phối hợp cơ quan chức năng có mặt hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Atgt.vn