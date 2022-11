Ô tô Subaru Forester bản nâng cấp với công nghệ đỉnh cao, giá từ 969 triệu đồng

Subaru Forester là mẫu SUV có mặt trên thị trường từ năm 1997. Forester chia sẻ nền tảng khung gầm với mẫu sedan/hatchback là Subaru Impreza. Trong gia đình Subaru, mẫu xe này bán chạy thứ 2, chỉ sau chiếc Outback.

Vào năm 2014, Subaru Forester được trao giải SUV của năm do Motor Trend bình chọn và mẫu xe tốt nhất để mua 2014 do The Car Connection bình chọn. Subaru Forester dành cho thị trường Việt Nam hiện nay là mô hình nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 5, ra mắt ngay tại sự kiện triển lãm Ôtô Việt Nam 2022.

Ở lần nâng cấp mới này, xe tiếp tục có 3 phiên bản, gồm 2.0 i-L, 2.0 i-L EyeSight và 2.5 i-L EyeSight. Bản nâng cấp của mẫu SUV dễ nhận diện bởi sửa đổi ở cụm đèn pha, cản trước, vành hợp kim. Trong đó Forester 2023 sửa thiết kế, trang bị EyeSight 4.0, với 9 tính năng công nghệ, trong đó có 3 tính năng mới là đánh lái tự động khẩn cấp, định tâm và hỗ trợ giữ làn đường. Subaru Forester mới bán ra với ba phiên bản. Bản thấp nhất 2.0 i-L giá từ 969 triệu đồng, cao hơn là bản 2.0 i-L EyeSight giá 1,099 tỷ đồng và cao nhất là bản 2.0 i-S EyeSight giá 1,199 tỷ đồng.

Subaru Forester là mẫu SUV sở hữu nhiều công nghệ đỉnh cao. Ảnh: VnExpress

Phần ngoại thất mới năng động hơn với bộ lưới tản nhiệt ấn tượng với thanh ngang to bản. Thiết kế đèn pha và đèn sương mù mới. Bộ vành xe 18-inch mới sẽ có trên bản i-S EyeSight. EyeSight nay được nâng cấp với nhiều tính năng mới, cung cấp công nghệ lái xe bán tự động ADAS ở mức độ 2.

Phanh tự động phòng tránh va chạm của EyeSight 4.0 bao quát được nhiều tình huống giao thông hơn ở các giao lộ nhờ vào bộ stereo camera cải tiến cho tầm quan sát tăng gấp đôi theo phương ngang (từ trái qua phải) cũng như phương dọc. Ba tính năng mới của EyeSight 4.0 như đánh lái khẩn cấp tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Hệ thống treo của xe Forester mới cũng được tinh chỉnh để tăng thêm sự mượt mà và khả năng xử lý lái tốt hơn cho các chuyến đi. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD) độc quyền của Subaru có nhiệm vụ truyền lực đến từng bánh xe để mang lại sự ổn định và kiểm soát tối đa.

Động cơ boxer 2.0 phun xăng trực tiếp với các piston đối xứng theo chiều ngang giúp xe có trọng tâm thấp, cân bằng tốt và độ rung tối thiểu. Hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic (CVT) với 7 cấp số giả lập tối ưu khả năng phân phối công suất, tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu. Công suất xe 154 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm.

Phía sau vô lăng là đồng hồ analog thông thường, màn hình thông tin giải trí và màn hình nhỏ phía trên hiển thị một số thông tin vận hành. Ngoài ra là đèn LED cho khoang lái, móc cài trên phía sau ở khoang hành lý giúp tăng sự tiện dụng ngoài 4 móc cài phía sau đã có. Hàng ghế sau cũng có thể gập phẳng để tăng dung tích chứa đồ nhằm đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động ngoài trời.

Ngoài ra với động cơ X-Mode giúp cảm nhận độ bám đường, ổn định và lực kéo vượt trội khi được đồng bộ hóa với động cơ Boxer, hộp số, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD của Subaru mang đến khả năng kiểm soát tối ưu, đặc biệt là khi xe lên/xuống dốc. Người lái có thể chọn giữa Snow/Dirt và Deep Snow/Mud phù hợp với tình huống lái xe 40 km/h trở lên và sau đó sẽ được kích hoạt lại khi xe chạy ở tốc độ dưới 35 km/h.

Trước đây, X-Mode bị vô hiệu khi ở mức tốc độ 40 km/h và phải được kích hoạt lại bằng tay khi cần thiết. Với sự điều chỉnh và tính năng Auto Restore (tự động khôi phục) của X-Mode cải tiến chuyển sang chế độ chờ khi di chuyển từ tốc độ cải tiến này, người lái có thể tập trung hơn để quan sát các tình huống giao thông.

Subaru Forester sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp, giúp sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô men xoắn 239 Nm. Đi cùng với đó là loại hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT, phối hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Các trang bị an toàn nổi bật trên Subaru Forester gồm có: Tự động phanh trước khi có chướng ngại vật với 2 camera quan sát kiểm soát hành trình thích ứng; Hệ thống cảnh báo xe phía trước di chuyển; Hỗ trợ cảnh báo chệch làn đường; Hỗ trợ cảnh báo chuyển làn đường; Kiểm soát bướm ga trước va chạm.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn