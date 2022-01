Ô tô con húc văng nam thanh niên, kéo lê xe máy của nạn nhân gây tóe lửa cả đoạn đường dài

Your browser does not support the video tag.

Thông tin từ người đăng tải, sự việc xảy ra tại Thanh Hóa, được người đi đường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, ô tô con đang chạy trên đường thì bất ngờ húc mạnh vào đuôi xe máy do một nam thanh niên điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân bị ngã văng, lăn nhiều vòng trên đường.

Đáng chú ý, tài xế không dừng xe lại để giải quyết sự việc mà nhấn ga cho xe chạy thẳng. Thậm chí, chiếc xe máy vẫn mắc kẹt dưới bánh xe trước. Ô tô con tiếp tục di chuyển, kéo lê chiếc xe máy cả đoạn đường dài gây tóe lửa.

Chứng kiến sự việc trên, những người đi đường và ngay cả cộng đồng mạng đều bày tỏ sự bức xúc, lên án gay gắt hành vi vô trách nhiệm của tài xế. Bên cạnh đó, một số cũng thắc mắc về tình trạng tình táo của người này.

"Húc vào người ta vậy rồi chạy thẳng là sao? Còn bê cả xe máy của người ta đi cả đoạn đường dài mà không thấy gì à?";

"Tài xế này có tỉnh táo không vậy? Đâm văng người ra đường rồi kéo cả xe máy đi mà vẫn nhấn ga cho xe tiếp tục chạy là thế nào?".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn