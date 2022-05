Ô tô bốc cháy khi lao thẳng vào cột bơm xăng

Vào thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 75A- 06921 do một người đàn ông điều khiển vào Cửa hàng Xăng dầu số 21 thuộc Công ty Xăng dầu tỉnh Thừa Thiên Huế trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế để đổ xăng. Khi lái xe điều khiển phương tiện rời khỏi cây xăng, do đạp nhầm chân phanh qua chân ga, ô tô lao thẳng vào 2 cột bơm xăng, phát nổ gây cháy. Ngọn lửa cháy lan mạnh và cháy luôn một phần xe ô tô. Hai người trên xe ô tô đã kịp thời mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Hai cột bơm xăng tại Cửa hàng Xăng dầu số 21 thuộc Công ty Xăng dầu tỉnh Thừa Thiên Huế bốc cháy sau khi bị một ô tô đâm vào.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều 1 xe chỉ huy và 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến 18h hôm nay đám cháy mới được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng các cột bơm xăng và xe ô tô nói trên./.

Tác giả: Lê Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV