Nữ sinh mồ côi cha đột ngột bị viêm cơ tim cấp

Phạm Huyền My khi còn khỏe mạnh. Ảnh: N.T.N

Bố mất sớm nên My lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc của mẹ. Cuộc sống của 2 mẹ con cứ thế trôi qua một cách bình lặng cho đến ngày đầu tháng 3 vừa qua. My bị sốt và đau đầu. Sáng hôm sau đi khám, bác sĩ chuẩn đoán My bị viêm cơ tim cấp, biến chứng sốc tim và rối loạn nhịp tim phức tạp. Để đảm bảo tính mạng, My phải làm phẫu thuật cấy tim nhân tạo gấp. Cho đến nay, sức khỏe My rất yếu và phải nằm tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Chị Nguyễn Thị Hảo - mẹ của My - chia sẻ: “Tôi làm công nhân ở quê. Chẳng may cháu My đột ngột bị bệnh, phải phẫu thuật, dự tính các chi phí lên tới 700-800 triệu đồng. Tôi một mình nuôi con, không thể nào lo được số tiền đó. Chưa kể, bác sĩ nói con có làm được cuộc phẫu thuật sau nữa hay không còn phụ thuộc vào sự hồi phục của con”.

Theo cô Nguyễn Thị Nga - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, My là một học sinh hiền lành, chăm chỉ và luôn có kết quả đứng tốp đầu của trường. Nghe tin My nằm viện, cả lớp đã quyên góp tiền ủng hộ để My làm phẫu thuật.

Mọi sự giúp đỡ cho Phạm Huyền My xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ với mẹ của My là Nguyễn Thị Hảo, SĐT: 0982 223 186.

Tác giả: Trần Kiều

Nguồn tin: Báo Lao động