Nữ sinh 18 tuổi Học viện Ngân hàng mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã phát đi thông báo tìm nữ sinh 18 tuổi mất tích từ ngày 23/10 đến nay chưa trở về nhà.

Cụ thể, ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Trần Thuý Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội). Hiện em Hiền đang là sinh viên lớp K23, Khoa Kế toán, Học viện Ngân hàng.

Hình ảnh Hiền trước khi mất tích.

Theo gia đình, ngày 24/10, Hiền đi xe đạp điện khoảng gần 11h trưa bảo bố mẹ là đi lên trường học buổi học thứ 2 nhưng sau đó không thấy về. Gia đình đã hỏi bạn bè, tìm kiếm các bến xe buýt nơi nữ sinh gửi nhưng không tìm thấy, Điện thoại không liên lạc được.

Người thân cho hay, Hiền ở nhà rất ngoan và chịu khó học. Không chơi bời hay có nhiều bạn bè.

Đặc điểm nữ sinh này cao khoảng 1m60, dáng người mảnh khảnh, hay đi tuyến bus 6c về tới điểm chùa Pháp Vân (Thường Tín) lúc 18h40 cùng 1 bạn học nữa. Tới đấy thì bạn kia xuống còn Hiền xuống điểm sau. Khi đi mặc áo đồng phục trường THPT Thường Tín.

Cơ quan công an cũng bày tỏ mong muốn, ai biết hoặc nhìn thấy nữ sinh ở đâu xin báo cho Công an huyện Thường Tín (SĐT 02433763408; 0936107638) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để gia đình sớm tìm được Hiền.

