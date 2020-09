Nghệ An: Nữ quái cho vay lãi nặng núp bóng chủ shop thời trang

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Đô Lương nhận thấy trên địa bàn nổi lên một đối tượng cho vay tiền có dấu hiệu hoạt động theo kiểu "tín dụng đen". Quá trình điều tra xác minh, Nguyễn Thị Hoa đã cho rất nhiều người vay và quá trình cho vay thường yêu cầu người vay viết giấy nhận "phường" để che giấu hoạt động cho vay của mình, đồng thời quay video clip người vay trình bày với nội dung chỉ vay tiền chứ không thu lãi.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa.

Các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm tội Hoa không để bên người hoặc chỗ ở mà gửi ở nơi khác, chỉ khi cần thiết mới mang sổ sách về. Các buổi chiều hàng ngày, dưới danh nghĩa đi thu "phường", Hoa yêu cầu các con nợ (chủ yếu là các tiểu thương ở chợ) đến shop quần áo của Hoa ngay trong chợ để đóng tiền trả góp. Những người trả chậm hoặc chây ì sẽ bị Hoa lên mạng xã hội bêu xấu (Facebook cá nhân của đối tượng có gần 12.000 người theo dõi) hoặc cắt cử đàn em là những con nghiện đến nhà để gây áp lực...

Trước tình hình đó, ngày 15/9, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Đô Lương đã báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt. Khoảng 16h30 ngày 18/9, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp, tiến hành khám xét người và chỗ ở đối với Nguyễn Thị Hoa, thu giữ 1 điện thoại, 2 quyển sổ bên trong có nhiều giấy vay tiền trả góp và nhiều giấy nhận "phường" cùng tiền mặt gần 23 triệu đồng.

Qua bước đầu làm việc, lực lượng Công an đã chứng minh, từ tháng 5-2020 đến nay Hoa đã thông qua 23 giao dịch dân sự, cho 3 cá nhân trên địa bàn vay tổng số tiền 486 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính 57 triệu đồng. Ngoài ra, từ các tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được xác định, Hoa còn cho nhiều người khác vay với cách thức vay tiền trả góp theo ngày.

Theo một cán bộ điều tra, đối tượng tạo vỏ bọc kinh doanh quần áo thời trang để che giấu hoạt động phạm tội, thực chất là dùng Facebook quảng cáo việc cho vay tiền, bốc bát họ... Thậm chí, Hoa còn mượn danh có sự "bảo kê" của lực lượng Công an, rêu rao rằng mình "không phải tự dưng làm được" để đe dọa con nợ. Chính vì thế đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân.

Tác giả: An Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân