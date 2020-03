Nữ diễn viên viết status “cảm ơn cô Vy”: "Có thể xử lý bằng chế tài của pháp luật"

“Lộng ngôn” có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiêm hình sự

Trong khi dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị và người dân cùng chung tay dập dịch thì mới đây, trên trang facebook cá nhân, diễn viên Trà My đã gây chú ý khi đăng tải status: "Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ!".

Ngay sau đó, dư luận đã bày tỏ cảm xúc tiêu cực, phẫn nộ đối với nữ diễn viên này, nhiều người cho rằng, cần phải lên án phát ngôn trên và có hình thức xử lý thích đáng, tránh những trường hợp tương tự có lời lẽ vô cảm, kích động sự vô cảm xảy ra trên không gian mạng.

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) nêu quan điểm: “Cần phải khẳng định luôn rằng, đây là một câu nói vô cảm, vô tâm, vô trách nhiệm, thậm chí thiếu đạo đức, nhân cách của một con người.

Cơ quan chức năng cần kiểm tra thông tin mà người này đã đăng tải, bình luận trên trang cá nhân để làm rõ hành vi, thái độ, động cơ, mục đích, đánh giá hậu quả để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật”.

Nữ diễn viên Trà My và status gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Luật sư Cường phân tích: “Pháp luật quy định quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ của công dân trước các vấn đề xã hội. Việc bày tỏ quan điểm, thái độ sẽ cho thấy văn hóa, đạo đức và trình độ nhận thức của mỗi người... Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận này cũng sẽ bị hạn chế bởi lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và bị giới hạn bởi quyền và lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân.

Nếu hành vi lợi dụng, lạm dụng quyền tự do ngôn luận để: Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; hoặc Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác… thì đây là những hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 và Điều 18 của luật An ninh mạng.

Tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người “lộng ngôn”, “loạn ngôn”, vượt quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp, ảnh hưởng tới quyền lợi của tổ chức, cá nhân, quyền lợi của Nhà nước, làm khó khăn cho công tác phòng và chống bệnh dịch nguy hiểm thì sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiêm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật”.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Đáng lên án mạnh mẽ!

Luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ thêm: “Cả thế giới lo lắng, hàng trăm nghìn người nhiễm bệnh, số người chết liên tục tăng lên, bệnh dịch xảy ra ở rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, khó kiểm soát trong nhiều tháng nay; Nhiều quốc gia coi Covid-19 như giặc và nêu cao tinh thần toàn dân chống dịch như chống giặc. Bệnh dịch truyền nhiễm này đã khiến cả hệ thống chính trị Việt Nam vào cuộc, nhiều người đã phải hi sinh lợi ích, quyền lợi cá nhân, nhiều lãnh đạo mất ngủ, cả ngàn chiến sĩ phải căng bạt giữa rừng ngủ, dựng doanh trại để nhường chỗ cho người nghi nhiễm cách ly...

Trong khi cả xã hội đang căng sức, gồng mình và cố gắng từng những việc nhỏ nhất thì lại có những con người quay lưng với dịch bệnh, thậm chí là hả hê, phỉ báng vào những gì mà Nhà nước và nhân dân đang nỗ lực cố gắng... Đây là hành vi đáng lên án, thể hiện ý thức, nhận thức rất hạn chế và có thể xử lý bằng chế tài của pháp luật”.

Vị luật sư đoàn Hà Nội cho rằng: Bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm Covid-19 không loại trừ một ai, bất cứ ai, không phân biệt lứa tuổi, quốc gia, dân tộc, địa vị xã hội... đều có thể nhiễm loại bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm này và hoàn toàn có thể thiệt mạng. Một điều đáng lo ngại là bệnh dịch nguy hiểm, truyền nhiễm này có sức lây lan khủng khiếp từ người bệnh và từ người chưa kịp phát bệnh... Bởi vậy, Chính phủ Việt Nam kêu gọi toàn dân chống dịch như chống giặc, không ai được chủ quan, thờ ơ, không ai được ngoài cuộc !

Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định lần nữa: Đối với những trường hợp tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền lợi của nhân dân, thể hiện thái độ văn hóa, ý thức thấp kém như nữ diễn viên Trà My thì cần phải lên án mạnh mẽ và phải có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh: “Thời gian vừa qua, không ít những nghệ sĩ vì thiếu hiểu biết mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi đưa tin sai sự thật, đây là các bài học cho những nghệ sĩ chân chính. Đối với những người bán hàng online, những nghệ sĩ mới nổi, chưa có danh tiếng bằng trình độ, năng lực thì thường tạo ra những scandal, đánh vào tâm lý hiếu kỳ của mạng xã hội để khoe thân lộ liễu hoặc phát ngôn gây sốc... đây là những hành động phản cảm và chỉ phần nào thể hiện sự thấp kém về văn hóa, đạo đức, bị nhiều khán giả, người dân xem thường, coi rẻ. Những sự việc như thế này bị dư luận phanh phui, lên án nhiều năm nay nhưng nó vẫn tồn tại bởi trong giới nghệ sĩ có phân cấp, phân hạng và trong xã hội cũng thế, mức độ nhận thức, đạo đức và nhân cách của mỗi người cũng có thể khác nhau nên bộc lộ ra bên ngoài cũng sẽ bằng những hành vi khác nhau. Hành vi nào đi quá giới hạn chuẩn mực xã hội thì sẽ bị lên án, còn hành vi nào đi quá giới hạn chuẩn mực pháp luật sẽ bị áp dụng chế tài của pháp luật”.

