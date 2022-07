Nữ diễn viên hài bị gạ gẫm “đổi tiền lấy tình”

Diễn viên hài Maeng Seung-ji vừa đăng tải trên trang cá nhân Instagram, cho biết một người môi giới đã trao đổi qua tin nhắn với cô.

"Tôi nhận được một yêu cầu. Vì vậy, tôi liên hệ với cô. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi từ gia đình giàu có người Singapore gốc Hoa đang sống ở Hàn Quốc đã chọn cô nên tôi liên hệ. Anh ấy nói rằng sẽ đưa cho cô số tiền 500 triệu won cho cuộc hẹn hò cùng anh ấy. Anh ấy nói sẽ trả tiền mặt hoặc qua séc. Cô có chấp nhận lời đề nghị này không?" – Maeng Seung-ji đăng tin nhắn bị gạ gẫm.

Maeng Seung-ji đã trả đũa lời gạ gẫm bằng cách chụp màn hình tin nhắn và đăng chúng lên Instagram kèm chú thích: "Anh ta chắc bị ảo tưởng do trời quá nóng. Hãy quyên 500 triệu won cho nơi nào đó cần giúp đỡ đi".

Nữ diễn viên hài Maeing Seung-ji vạch trần các tin nhắn gạ gẫm "đổi tiền lấy tình"

Ngoài tin nhắn trên, nữ diễn viên hài này còn từng không ít lần nhận các tin nhắn gạ gẫm khác: "Tôi gửi tin nhắn tới cô bởi cô là hình mẫu lý tưởng của tôi. Cô có thể hẹn hò với tôi 2-4 lần một tháng không, mỗi lần 1-2 giờ. Tôi sẽ chăm sóc cô chu đáo"; "Tôi đang làm công việc môi giới, giới thiệu phụ nữ với những người có tiềm lực tài chính, chẳng hạn các giám đốc điều hành tập đoàn lớn cùng các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tư cách nhà tài trợ. Tôi gửi tin nhắn đề nghị cô gặp họ"…

Maeng Seung-ji đã làm bẽ mặt những người này bằng cách đăng công khai tin nhắn gạ gẫm, khiếm nhã của họ trên Instagram của cô.

Maeng Seung-ji sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Cô từng tham gia phim: "So Not Worth it", "Pinocchio" và nhiều chương trình truyền hình: "Radio Star", "I Can See Your Voice Season 2", "Good Friends"…

Chuyện người nổi tiếng bị gạ gẫm "đổi tiền lấy tình" ở Hàn Quốc thường xảy ra nhưng hầu hết nạn nhân chọn cách im lặng. Việc Maeng Seung-ji không ngại lên tiếng nhận được nhiều ủng hộ từ công chúng

Maeng Seung-ji có vóc dáng gợi cảm

Cô được tán thưởng với hành động của mình

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người Lao Động